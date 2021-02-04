洛阳市疾控中心提醒：打疫苗、测核酸，严守“1米线”

近期，江苏两地接连出现因核酸检测引发感染事故。8月9日晚，市疾控中心发布紧急提醒，广大市民在接种新冠疫苗时或做核酸检测前后，必须戴好口罩，保持1米距离。

近期，江苏两地接连出现因核酸检测引发感染事故。8月9日晚，市疾控中心发布紧急提醒，广大市民在接种新冠疫苗时或做核酸检测前后，必须戴好口罩，保持1米距离。

案例：

7月31日南京市的新增新冠肺炎疫情通报显示，7月21日，一名男童随家人在禄口艳阳广场排队做核酸检测，其间家人与邻居有近距离交谈(接触确诊病例)。7月23日晚，男童随家人与另一邻居在家后院交谈(接触确诊病例)，后居家隔离未与外人接触，无访客。7月31日，这名男童被诊断为新冠肺炎确诊病例，轻型。

8月8日，扬州市纪委监委通报，该市广陵区湾头镇财政结算中心工作人员王强(已因严重违法被立案调查并停职)被确诊为新冠肺炎病例，并已造成23人感染的严重后果。通报称，7月29日，广陵区湾头镇联合村核酸检测点设置不规范、现场秩序混乱，导致在该检测点与王强密切接触的多名人员被感染。

专家答疑(市疾控中心专家朱鑫)：

近期，我市居民疫情防控意识增强，积极接种疫苗，主动参加核酸检测。可经历一年多时间的疫情防控，有些人已经进入“疲劳期”。在不少接种门诊及核酸检测点，出现人员密集等现象。

江苏出现的这两个核酸检测交叉感染案例，给大家敲响了警钟：疫情当前，任何一次疏忽大意都可能引发病毒的传播，无论何时何地都要戴好口罩，避免聚集，保持1米距离。

大家在去接种疫苗或核酸检测采样前，要带上身份证，洗手并正确戴口罩，最好再备一个口罩，随身携带免洗消毒液或免洗酒精，以便采样结束后及时给双手消毒。出行时，尽量不要乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车前往接种门诊或核酸检测点。如必须乘坐公共交通工具，要全程正确戴口罩，途中尽量保持安全距离，避免手接触公共设施及物品，不要用手接触眼、耳、鼻、口等处。

候诊、接种、留观间隔要保持1米距离。其间，不接触医疗用品和医疗设置，以免交叉感染。如发现发热、乏力、干咳及胸闷等疑似新冠病毒感染的症状，要及时报告处置。（记者 张喜逢 通讯员 梁秀梅）