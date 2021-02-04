嵩县城区开展全员核酸检测

根据当前疫情防控工作需要，为进一步深入细致做好做实我县新冠肺炎疫情防控工作，切实消除疫情扩散隐患，筑牢织密全县人民生命健康安全屏障，经县疫情防控指挥部研究，决定于2021年8月10日8时—8月12日24时，对嵩县城区(城关镇、纸房镇、何村乡城区部分)内所有居民开展核酸检测(8月1日以来已做过核酸检测的不在本次检测范围)。

根据当前疫情防控工作需要，为进一步深入细致做好做实我县新冠肺炎疫情防控工作，切实消除疫情扩散隐患，筑牢织密全县人民生命健康安全屏障，经县疫情防控指挥部研究，决定于2021年8月10日8时—8月12日24时，对嵩县城区(城关镇、纸房镇、何村乡城区部分)内所有居民开展核酸检测(8月1日以来已做过核酸检测的不在本次检测范围)。 嵩县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室关于在嵩县城区开展全员核酸检测的公告 根据当前疫情防控工作需要，为进一步深入细致做好做实我县新冠肺炎疫情防控工作，切实消除疫情扩散隐患，筑牢织密全县人民生命健康安全屏障，经县疫情防控指挥部研究，决定于2021年8月10日8时—8月12日24时，对嵩县城区(城关镇、纸房镇、何村乡城区部分)内所有居民开展核酸检测(8月1日以来已做过核酸检测的不在本次检测范围)。 本次核酸检测在城区指定核酸采样点同时进行，届时将有大量医务人员在核酸采样点工作，穿戴全套医疗防护装备，同时公安部门将在每个核酸采样点周边开展人员疏导和交通管控，敬请广大路过的群众和居民朋友们客观理性看待核酸采样工作，不围观拍照，不造谣传谣，保持正常的工作和生活秩序，避免造成不良社会影响。也请广大居民朋友们按照乡镇和社区居委会的统一安排，佩戴口罩、携带身份证、户口本等有效证件，按时到指定 核酸采样点进行采样，不要拥堵喧哗，服从工作人员现场管理，自觉排队、有序采样，确保本次采样工作顺利进行、圆满成功。感谢大家的理解、支持与配合! 嵩县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 2021年8月9日