玄奘传说：丝绸之路文化融合的见证

非物质文化遗产是中华文明五千多年绵延传承的生动见证，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。今年以来，第五批国家级、省级非物质文化遗产代表性项目名录先后出炉，我市新增国家级非遗1项、省级非遗27项。

编者按

非物质文化遗产是中华文明五千多年绵延传承的生动见证，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。今年以来，第五批国家级、省级非物质文化遗产代表性项目名录先后出炉，我市新增国家级非遗1项、省级非遗27项。这些非遗项目涉及民间文学、传统舞蹈、传统医药等，其实就在你我身边。今起，本报推出《行走洛阳读懂历史之非遗在身边》专栏，为您讲述非遗文化、非遗故事。敬请关注。

玄奘故里景区

日前，玄奘传说入选国家级非遗名录。玄奘，俗姓陈，名祎(yī)，洛阳偃师缑氏人。1300多年前，玄奘踏上丝绸之路，历经艰难险阻求取真经，是具有世界影响力的历史文化名人。

玄奘传说，发源于以偃师区缑氏镇玄奘故里为中心的洛阳地区，肇始于唐，形成于宋元，丰满于明清，传承至今。它是我国民间文学的瑰宝，也是丝绸之路沿线文化融合的见证。

玄奘传说“常传常新”

说起玄奘传说，许多人会联想到四大名著之一的《西游记》。玄奘传说代表性传承人、76岁的董煜焜老先生介绍，事实上，玄奘传说不同于《西游记》中的唐僧故事，它是以玄奘传奇的一生为轴线，糅合偃师地区的传统文化、历史积淀等要素创造出来的。传说涵盖佛学、历史学、地理学、文学等多元学科，其独特的地域性、传统的延续性、故事的稀有性、广泛的认同性充分展现出玄奘传说的核心要素及文化特性，对人类文明进步具有深远的历史影响。

在玄奘传说中，有“凤鸣陈河玄奘降生”“父亲教子学《孝经》”，也有13岁立志弘扬佛法的“净土寺出家”；有“乘危远迈”“犯禁出关”“大漠孤征”“曲女城大会”“恒河遇险”等西行传奇，也有“矢志东归”报国、“磨头槐传说”归家等系列故事。玄奘传说展现了玄奘大师矢志不渝追求真理、舍身求法的“中国脊梁”形象，是中华民族宝贵的文化遗产，也是丝绸之路沿线文化融合的见证。

“玄奘西天取经九死一生，以玄奘为原型的唱本、杂剧、曲艺乃至小说《西游记》都在一定程度上受到玄奘传说的影响。”董煜焜说，近现代民间口头文学与各类民俗文艺相互融合，使玄奘传说“常传常新”，最终成为故事、歌谣、戏曲、河洛大鼓、“跑过场”(民间歌舞)，以及电影、电视、连环画等各种文艺形式的经典题材，成为民间文学的一朵奇葩。