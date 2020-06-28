老城区东南隅街道：党员干部下沉一线 织密社区防控网

“家人下班后可以带着资料来社区办理出入证，办理时间延长到晚上，方便大家办理。”9日晚，老城区东南隅街道鼓楼社区党支部书记谢伟在辖区卡点，不停地向来往居民宣传这一项便民服务。

工作人员对来往居民进行测温

“家人下班后可以带着资料来社区办理出入证，办理时间延长到晚上，方便大家办理。”9日晚，老城区东南隅街道鼓楼社区党支部书记谢伟在辖区卡点，不停地向来往居民宣传这一项便民服务。

随着疫情防控形势逐渐严峻，老城区东南隅街道工作人员第一时间下沉一线，以党员干部分包社区的方式，分别在正义街、网通家属院、民主街口等关键地点设置党员先锋岗，严格落实疫情防控措施。

为方便辖区居民出行，东南隅街道为居民统一办理出入证，将疫情防控十要点印在出入证上。鉴于辖区老年人居多的情况，工作人员一边认真核对材料、完善信息，一边答疑解惑，耐心地为居民办理出入证。

此外，东南隅街道每天安排专人专车，为坚守在防疫一线的志愿者及居民配发防疫中药包及熬制的绿豆汤。（记者 李冰 通讯员 张桦 文/图）