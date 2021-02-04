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江凌检查指导疫情防控和灾后重建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.11 08:26

江凌在检查指导疫情防控和灾后重建工作时强调
筑牢防线坚决打赢疫情防控硬仗
坚定信心扎实推进灾后重建工作

　　昨日，市委书记江凌深入中心城区和汝阳县，检查指导疫情防控和灾后重建工作。

　　江凌首先来到洛龙区一家大型超市。在入口处，顾客出示健康码、测量体温后进入。超市内，各类生活必需品供应充足、价格稳定。江凌与超市负责人深入交流，了解防控措施落实、商品供应、价格变化等情况，叮嘱超市要认真落实防控要求，做好群众教育引导，全力保障生活必需品稳价保供。在洛龙区古城社区卫生服务中心，江凌详细询问疫苗供应、接种流程、接种率等情况，要求加大疫苗供应保障，优化接种流程，提高居民接种率，有效降低病毒传播风险，保障人民群众生命安全和身体健康；要加强医护人员防护，合理调休轮岗，做到劳逸结合。来到高铁龙门站、二广高速关林站，江凌现场检查重点交通枢纽、卡口疫情防控情况，看望慰问一线执勤人员，指出要认真落实疫情防控指南，严格中高风险地区来洛人员、车辆管控，坚决守住“外防输入”的关口；要加强车站、卡口等部位人员防护和健康监测，定期进行核酸检测。

　　洛龙区中油家园小区成立了由社区党员、返乡大学生等组成的党员先锋岗和志愿服务队，坚守防控一线，守护群众健康。江凌仔细了解社区防控和重点人员居家隔离管控情况后指出，疫情防控是一场硬仗，更是对广大党员的党性考验和淬炼，要把开展党史学习教育同做好疫情防控结合起来，把保障群众安全作为“我为群众办实事”的首要职责，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，让党旗在防控一线高高飘扬。在洛龙区防疫集中隔离点，江凌详细询问隔离观察流程，反复叮嘱要坚决克服麻痹思想，毫不放松抓好防控，严格对照防控指南，做好隔离人员送餐、工作人员防护、转运车辆管理等各环节工作，全力以赴确保防控安全。在关林商贸城检查时，江凌要求统筹做好疫情防控和消防安全，加强市场管理，规范有序经营。

　　受上一轮强降雨天气影响，汝阳部分水利、交通等设施被损毁，部分农田受淹。江凌十分关注灾后重建工作，深入河道险工险段、特色农业基地，实地察看水毁设施修复和农作物生产恢复等情况。在受灾较重的板棚河小店段，江凌沿堤顶路察看受损河堤，了解河流清障、堤防砌护进展，要求当地全力做好险工险段除险加固，尽快修复各类水毁工程，备战可能出现的下一轮强降雨天气；汛期过后要系统开展小流域综合治理，科学选择施工工艺，保证工程质量，提高防洪能力。

　　汝阳县小店镇积极引导大学生、在外乡贤等群体返乡创业，培育了红薯、猕猴桃、网纹瓜、小甜瓜等一批特色产业基地。江凌深入种植大田、设施大棚，与返乡创业代表深入交流，详细询问受灾损失、生产自救、补种改种等情况，鼓励他们坚定信心，在党委政府支持下尽快恢复生产，抢抓农时补种改种，全力以赴共渡难关，努力把灾害损失降到最低；要支持发展多种形式的农业保险，探索建立特色优势农产品保险制度，有效提高农业抗风险能力；要把完善农田水利设施建设纳入灾后重建规划，加快补齐短板，为特色农业发展夯实基础。江凌强调，乡村振兴关键是产业振兴，新时代农村广阔天地大有可为，要坚持富民导向，大力引导乡贤返乡创业，进一步完善激励机制和扶持政策，围绕“一乡一业、一村一品”，因地制宜发展特色乡村产业，以专业合作社等新型农业经营主体为载体，扩大产业规模，做强农业品牌，完善利益联结机制，有效带动集体经济发展和群众增收致富。

　　王琰君、王军、贺敏参加调研。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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