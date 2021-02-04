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市委书记江凌主持召开专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 18:01

市委召开专题会议 研究乡村振兴、文化旅游工作
江凌主持 徐衣显参加

　　9日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究全面推进乡村振兴工作，以及2021洛阳河洛文化旅游节、第四届中原国际文化旅游产业博览会、第四届世界古都论坛筹备工作。

　　会议听取了全市乡村振兴工作情况汇报，研究了关于推进乡村振兴的政策措施和关于支持南部四县高质量发展的意见。江凌指出，全面推进乡村振兴是摆在我们面前的一项重要历史性任务，是统筹城乡发展的重中之重。要深刻理解巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴的关系，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴过渡，以乡村振兴为主抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面提升乡村发展水平。要找准推进乡村振兴的具体抓手，以农村“三清两建”为抓手推进乡村治理，加快完善农村治理体系，夯实乡村振兴的基础；以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，围绕“一乡一业、一村一品”，加大扶持力度，引导乡贤返乡创业，带动资金、人才等生产要素向农村回流；以竞争性创建为抓手开展乡村建设行动，分批分类分级开展乡村创建活动，提升农村创建积极性，推动乡村面貌发生显著变化。要强化党建引领，充分发挥农村基层党组织核心作用。要深入推进农村改革，充分激发农村发展内生动力。要加强集镇建设，统筹城乡发展，真正把集镇建成联接县乡的重要节点、服务农民的区域中心。南部四县是洛阳重要的生态保育区和水源保护地，要下决心走差异化发展之路，加快推进重要生态功能区建设，把生态保育和水源保护作为首要责任，通过非均衡发展实现协调发展。要加强生态保护和生态建设，建立产业准入负面清单，坚决守住生态红线。要以富民为导向，大力发展乡村旅游、农产品加工等特色产业，把主要精力放在富民增收上。要科学编制国土空间规划，进一步优化资源配置和基础设施布局。要加强小流域综合治理，因地制宜发展沟域经济。要建立有针对性的考核体系，树立起有利于生态保护、富民增收的鲜明考核导向。

　　就做好2021洛阳河洛文化旅游节、第四届中原国际文化旅游产业博览会、第四届世界古都论坛筹备工作，江凌指出，洛阳文化底蕴厚重，在全国全球具有很高的认同度，有基础有条件打造国家文化创新高地。要打破传统思维，进一步提高站位、拓宽视野，明晰“一节一会一论坛”的定位，不断提高洛阳文化传播力影响力。河洛文化旅游节要聚焦营销洛阳文化旅游的目标，善于用传播思维策划活动，针对不同受众群体设置话题，坚持移动优先，扩大网络传播，真正吸引更多游客、更多旅游投资。中原国际文化旅游产业博览会要聚焦文旅产业发展，深度梳理前沿文旅新业态、新产品、新模式，以产业业态组织展会，着力打造引领全国文化旅游新消费的风向标。世界古都论坛要站位黄河文化、中华文明、世界大河文明的大格局，在传播策划上下更大功夫，着力打造中西方文化交流互鉴的重要平台。

　　徐衣显、王琰君、何伟、王飞、王军、魏险峰等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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