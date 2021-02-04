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江凌主持召开市委新冠肺炎疫情防控工作专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.06 18:02

市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议
把防控工作研究具体落实到位
多措并举着力织密织牢防控网
江凌讲话 徐衣显出席

　　6日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第二次专题会议后，市委召开会议，对贯彻落实省委决策部署、做好下步疫情防控工作提出要求。

　　市委书记江凌指出，近期国内出现多点散发疫情，新冠病毒变异后传播性更强，我们面临的疫情防控形势十分严峻。各地各有关部门一定要从思想上高度重视，将疫情防控工作抓紧抓实，坚决避免疫情防控不力给全局工作造成被动。各级主要领导必须亲自研究、亲自部署、亲自检查落实情况，根据省市部署要求，结合各地实际，把防控措施研究具体、落实到位，着力形成工作闭环。各级各单位必须确保省委、市委各项部署要求落到实处，市级领导要深入分包县区，督导检查疫情防控工作，发现防控工作不力的要严肃问责。各级指挥体系必须进入应急状态，确保有情况第一时间报告、处置到位。

　　江凌强调，要尽快把风险底数摸清，由公安部门牵头，各县区配合，发挥村(社区)的作用，抓紧做好与中高风险地区有关联人员的摸排，组织相关人员及其密接者、次密接者到指定地点进行核酸检测，确保精准到人、不漏一人。要抓好关键防控措施的落实，加大宣传力度，提升群众防控意识、防控能力；以村、小区、企事业单位为基本单元，扎实做好联防联控，织密织牢基层防控网；完善机场、车站的管控措施，高度重视高速路口管控工作，在全国疫情没有得到有效控制前，对入洛外地车辆进行严格管控，着力控住输入性风险；严格落实公共场所管控措施，暂时关闭网吧、KTV、电影院等人员密集场所，严格管控社区人员密集场所，景区景点、酒店、餐饮店严格控流；落实县区主体责任，加快疫苗接种进度，尽快实现应接种人群的有效覆盖。

　　江凌要求，要着力加强医院内部管理，根据疫情防控最新要求，严格执行防院感指南，把各项操作规程制定得更具体，落实得更到位，严格做好医务人员、陪护人员管理和防护，做好发热门诊等重点区域风险排查，做好新冠肺炎患者收治、转运预案，坚决杜绝发生医院内感染。要扎实做好应急处置准备，在抓好防输入各项措施的同时，及早准备好集中隔离点，确保满足隔离需要；制定全员核酸检测应急预案，加强核酸检测物资储备和人员准备，确保随时能立即启动；完善分级分区管控机制，提高精准防控能力；做好防疫物资、生活物资储备，维护好社会大局稳定。

　　徐衣显、娄会峰、王琰君、王飞、魏险峰、侯占国、贺敏、胡加彬等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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