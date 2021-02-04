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全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.05 22:45

全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议召开
严格落实各项防控措施
进一步织密疫情防控网
江凌主持会议，并实地督导检查医院防控工作

　　5日，市委书记、市新冠肺炎疫情防控指挥部总指挥江凌主持召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议，传达学习中央、省关于疫情防控的部署要求，分析研判当前形势，对进一步做好疫情防控工作进行研究部署。

　　会议听取了有关部门关于当前疫情防控形势的分析和防控工作进展情况汇报，与会市领导和市直部门负责同志作了发言，有针对性地提出意见建议。

　　会议指出，近期国内出现多点散发疫情，中高风险地区数量增多，疫情发展趋势具有不确定性。各级各部门要把疫情防控作为当前的一项重点工作，坚持最高标准、采取最严措施，深入分析排查我市疫情防控风险点，坚决堵住疫情输入性风险。各级领导干部要压实责任，躬身入局、转变作风，严格落实各项防控措施，进一步织密疫情防控网。

　　会议强调，要统筹公安、卫健等部门力量，发挥村、社区、企事业单位作用，尽快完成与中高风险地区有关联人员的流调工作，组织相关人员及其密接者、次密接者到指定地点进行核酸检测，确保精准到人、不漏一人。要严格管住外来人员入洛关口，完善机场、车站的管控措施，高度重视高速路口管控工作，在全国疫情没有得到有效控制前，对入洛外地车辆进行严格管控，努力消除输入性风险。要对社会和社区人员密集场所实行严格管控，暂时关闭网吧、KTV、电影院等人员密集场所，最大限度避免人员聚集造成的疫情风险。要加强医院内部管理，根据疫情防控最新要求，完善医院操作规程，严格做好医务人员、陪护人员的管理和防护，做好发热门诊等重点区域风险排查，坚决杜绝发生医院内感染。要严密做好物流管理，严格实行总仓制，坚持凡进必检、凡出必检，所有进入洛阳的冷链物流必须进入总仓，待消毒和核酸检测合格后方可出仓流入市场。要加强村(社区)联防联控，所有村、小区出入口设置卡点，落实进出村、小区人员测体温、戴口罩、查验健康码等防控措施，开展来(返)洛人员排查管控、环境消杀工作，织密织牢村(社区)疫情防控网。要做实常态化疫情防控，大型商超等公共场所防控措施要到位，旅游景区景点、酒店、餐饮店要严格控流、加强管理。要加快推进疫苗接种，积极争取省里支持，尽快实现应接种人群的有效覆盖，加快构筑全民防疫的坚实屏障。要制定全员核酸检测应急预案，加强核酸检测物资储备和人员准备，确保一旦发生疫情，能够立即启动全员核酸检测，迅速遏制疫情传播蔓延。要进一步压实市县两级领导责任，实行市领导包县区、县区领导包乡镇、乡镇领导包村(社区)，凝聚起疫情防控合力，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

　　5日上午，江凌还来到河科大一附院开元院区，深入门诊大厅、发热门诊、备用负压病区等地督导检查疫情防控工作，对落实落细医院防控责任提出要求。他强调，医院要增强风险意识，严格执行防院感指南，开展专项排查，加强内部管理，坚决守住不发生院内感染的底线。要做好新冠肺炎患者收治、转运预案，落实人员、物品闭环管理；做好发热门诊管理，严格内部接诊操作规程，认真开展流行病学调查，逐人进行核酸检测，备足留观室，确保满足单人留观要求；完善住院患者接诊制度，建立缓冲病房，严格执行陪护制度；落实医护人员、陪护人员标准防护措施，研究制定陪护人员管理办法，防止出现交叉感染。

　　徐衣显、王军、李保兴、贺敏参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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