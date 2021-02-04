8月2日，洛阳姑娘鲍珊菊携手队友，在东京奥运会上勇夺场地自行车女子团体竞速赛金牌。洛阳实现奥运金牌零的突破，家乡父老为之沸腾。

8月2日，洛阳姑娘鲍珊菊携手队友，在东京奥运会上勇夺场地自行车女子团体竞速赛金牌。洛阳实现奥运金牌零的突破，家乡父老为之沸腾。

看今朝，体育健儿挥汗搏杀。说古时，体育运动丰富多彩。

从出土的墓葬壁画和画像石、画像砖来看，河洛地区古时就有射箭、投壶、马术、打马球等体育活动。其中，射箭尤为引人注目。

“礼、乐、射、御、书、数”，射乃儒家六艺之一，在中国古代是一项重要技能。

东汉时，洛阳乃国之都城，经常举行各种射箭比赛。洛阳吉利出土的东汉汉墓彩绘陶俑，其造型就像在拉弓射箭。

魏晋南北朝时期，射箭有了专业的比赛。在《北史》中，曾经记载了这样一件事。

一日，北魏孝武帝在洛阳华林园举办射箭比赛。孝武帝把一个酒杯悬于百步之外，让十余人比试射箭，最后谁射中了这个酒杯就算获胜。最终，一个叫王顺的人射中了酒杯，获得了胜利。在中国体育史上，这可谓最早的一次奖杯赛了。

南北朝时期，洛阳人长孙晟是个大名人，其子为唐朝名相长孙无忌，其女为唐太宗的文德皇后长孙氏。长孙晟很有军事才能，尤其擅长射箭。

北周宣帝为了安定北方突厥，决定把一位公主嫁给突厥可汗。长孙晟奉命护送公主和亲，跨越漫漫黄沙，历经千辛万苦，终于到了突厥。

突厥可汗大摆酒宴，宴请长孙晟等人。酒过三巡，按照当地习俗要比武助兴，突厥可汗命人拿来弓箭，要长孙晟射百步之外的铜钱。只见长孙晟拉弓射箭，嗖的一声射进了铜钱的小方孔。众人见状，齐声喝彩。

从此，可汗对长孙晟非常敬重，留他在突厥住了一年，并经常邀他一起打猎。一次，二人在打猎时，看见天空中有两只大雕在争夺一块肉。可汗给长孙晟两支箭，问他：“你能把这两只雕射下来吗？”“一支箭就够了！”长孙晟信心十足地说。他策马驰去，开弓引箭，两只大雕被一箭穿过，掉落下来。

这就是成语“一箭双雕”的来历。

有道是“台上一分钟，台下十年功”，哪怕再有天赋，想取得傲人的成绩，也得付出汗水与努力。（记者 刘永娟）