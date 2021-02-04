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疫情防控期间，洛阳全面提升价格监管力度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.04 20:37
市民选购蔬菜

　　近日，郑州等地新冠疫情受到关注，一些市民为减少出门次数，开始储备生活物资。眼下，市民的“菜篮子”拎得稳不稳，装得多不多？今日，记者就此进行采访。

　　副食品价格总体稳定，鸡蛋和部分蔬菜价格有所上涨

工作人员进行价格采集

　　4日9时许，记者来到位于西工区纱厂南路与汉屯路交叉口的丹尼斯超市，同行的还有两名市价格监测中心的工作人员，他们的工作是采集商品价格，了解供应情况。

　　记者看到，工作人员手里拿着一份“副食品价格监测表”，上面显示，受检测的商品共有30多种，主要是米面油、各类蔬菜与常见肉类。

　　走访期间，记者看到超市货架上的粮、油、肉、蛋、奶、蔬菜等副食品摆放得满满当当，顾客们正在有序选购。针对近日网传的“部分市民哄抢物资导致超市方便面断货”一事，记者在方便面专区查看发现，货架上各类方便面琳琅满目，供应充足。

　　该超市生鲜主管王建波说，网传内容应该发生在多日之前，当时确实有过短暂的方便面断货现象，但原因并非“市民囤积物资”，而是因为汛情出现后，不少爱心人士为给灾区捐赠生活物资，到超市进行了大规模采购。

　　当日，记者随市价格监测中心工作人员走访了两家超市，受监测商品的价格被一一登记在案。“跟前几天相比，今天商品价格波动不大，大部分副食品价格稳定，只有鸡蛋、部分蔬菜价格有所上涨。”工作人员分析，前段时间的河南汛情导致部分菜农、养殖户受灾及部分交通道路受阻，是鸡蛋和部分蔬菜价格上涨的主要原因。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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