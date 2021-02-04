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洛阳召开灾后重建工作专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.04 08:26

我市召开灾后重建工作专题会议
扎实做好防汛救灾和疫情防控工作
以防汛防疫主动争取全局工作主动
江凌讲话 徐衣显出席　　

　　昨日，在收听收看全省灾后重建工作会议后，我市立即召开专题会议，认真贯彻省委省政府部署要求，对做好灾后重建、防汛救灾、疫情防控和当前经济工作等作出安排。

　　市委书记江凌在讲话中强调，要认真落实省委省政府部署要求，切实抓好受灾地区生产生活秩序恢复。要扎实做好安置点群众工作，引导受灾群众尽可能投亲靠友、分散安置，对集中安置点要做好管理服务、抓好疫情防控。对水毁农作物要及时改种补种。对存在危险的受灾房屋要在检测加固后再引导群众入住，对存在较大安全隐患、难以回迁的要因地制宜启动重建。要抓紧抢修水毁交通、水利、供电等设施，加强堤圩、排水泵站修复，确保在下一轮强降雨之前修复到位。要加强校舍围墙安全隐患排查，保证绝对安全。

　　江凌指出，要扎实做好新一轮防汛准备。根据气象预报，未来两周我市将迎来新一轮强降雨天气。要加强对水利防汛风险的系统分析研究，找准突出风险点，做到防患于未然。聚焦城市内涝风险，扎实做好地下工程防汛物资准备，备足备好大功率移动抽水机，抓紧疏浚排水渠道；汛后要系统推进市区排水泵站建设，扩大伊洛河下游过流能力。聚焦山洪灾害风险，下决心开展小流域清淤、清障、护堤“两清一护”工作，不断提升防洪能力。聚焦地质灾害风险，加强地质灾害易发区管控监测，发现风险及时转移群众，对存在严重地质灾害隐患的村庄要在汛后研究搬迁安置工作。聚焦“头顶库”风险，加强尾矿库、淤地坝安全监控和值班值守，细化预案、做好演练，发生风险及时疏散群众；汛后要逐库研究治理方案，从根本上彻底消除隐患。要保持敏锐、洞察、果敢，始终高度警惕，做到快速反应。要坚持生命至上，利用学校等场所设置一批集中安置点，做好物资储备，提升汛期安置能力，确保群众生命安全。要充分发挥村(社区)党员干部作用，第一时间引导群众做好转移和避险，在防汛救灾中密切干群关系。要做好救援力量和物资储备，探索整合消防救援队伍、民兵、预备役等力量，整体提升救援能力。

　　江凌强调，当前疫情防控局面复杂严峻，要坚决防止侥幸心理、麻痹思想，按照去年疫情最严重时期的标准，扎实做好疫情防控工作。要充分宣传引导，切实提高公众个人防护意识，自觉做到戴口罩、少聚集、不扎堆。要加强重点群体排查检测，加密核酸检测频次，做到早发现、早报告、早隔离、早救治。要严格执行公共场所疫情防控措施，确保落细落实落到位。要做好应急处置准备，做细各项预案，确保一旦发生疫情能科学有效处置。要统筹抓好安全生产、风险矛盾排查化解，确保社会大局稳定。

　　就牢牢抓好今年经济工作，江凌强调，要坚持以防汛救灾、疫情防控工作的主动争取全局工作的主动，利用当前相对主动的工作局面，切实抓好经济工作，为全省发展大局多做贡献。要围绕“三个一批”，加大产业发展力度，加快推进项目建设。要通过开展“万人助万企”，引导优势企业积极扩大产能，实施“三大改造”，在优质存量上做好增量。要发挥主导产业优势，深入开展产业链招商，为支撑高质量发展储备更多项目。要加强在建项目统筹协调，注重解决具体问题，全力以赴稳投资、稳企业，确保如期完成经济发展目标任务。

　　市委副书记、代市长徐衣显及相关市级领导等出席会议。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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