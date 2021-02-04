市委常委会召开会议 江凌主持并讲话

昨日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，研究部署疫情防控、“三个一批”项目建设、乡村振兴、深化改革、“十四五”规划编制等工作，对进一步做好政法工作、大运河文化保护传承利用工作提出要求。

市委常委会召开会议

深入学习习近平总书记重要指示

研究疫情防控和经济发展等工作

江凌主持并讲话

昨日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，研究部署疫情防控、“三个一批”项目建设、乡村振兴、深化改革、“十四五”规划编制等工作，对进一步做好政法工作、大运河文化保护传承利用工作提出要求。

会议指出，要深入学习领会习近平总书记在西藏考察时的重要讲话精神，从中深刻理解和把握总书记一以贯之的思想，坚持生态优先、绿色发展，坚持以人民为中心，加快构建新发展格局；要把学史力行作为党史学习教育的落脚点，着力锤炼党性、为民服务、推动发展，努力做出新的业绩。要深入学习习近平总书记在中共中央政治局会议、党外人士座谈会上的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，兜牢基层“三保”底线，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加大技术改造投资，加快发展专精特新中小企业，加快推动高质量发展。要认真学习习近平总书记在中共中央政治局第三十二次集体学习时的重要讲话和在《求是》上发表的重要文章《加强党史军史和光荣传统教育，确保官兵永远听党话、跟党走》，把支持国防和军队建设作为践行“两个维护”的具体体现，履行好国防建设领域应尽职责。要认真领会习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出的重要指示，继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，在确保办好的前提下尽量办快，提升农民生活品质。

会议研究部署了疫情防控、“三个一批”项目建设、乡村振兴、深化改革和“十四五”规划编制等重点工作。会议强调，要增强风险意识，按照去年疫情最严重时期的标准做好当前疫情防控工作，切实以疫情防控工作的主动争取全局工作的主动。要层层压实责任，县区主要领导亲自上阵，市县两级分管领导抓好分管领域防控工作，村(社区)严格落实联防联控工作机制，卫健部门加强专业指导，形成工作闭环。要抓好重点人群排查检测，对从中高风险地区来(返)洛人员、接触高风险群体的重要场所工作人员要扎实做好核酸检测。要抓实常态化疫情防控，加强宣传引导，落实村(社区)联防联控机制，加强公共场所疫情管控。要做好应急处置准备，做细各项预案，确保一旦发生疫情能第一时间有效处置。

会议指出，要认真落实省委省政府部署要求，把“三个一批”活动作为加快产业发展、项目建设的重要抓手，建好机制、注重时效、扎实推进。要坚持分类抓产业，中心城区重点发展科技产业和创新型经济，中心城区周边县区重点发展先进制造业，南部四县重点发展乡村特色产业。要深入研究招商引资工作，抓住主导产业，瞄准目标企业，找准合作契合点、共赢点，积极主动走出去开展产业链招商、驻点招商，不断提升招商引资质效。

要扎实抓好“三大改造”，用足用好国家和省支持政策，充分调动企业积极性，加快产业转型升级步伐。要统筹推进“万人助万企”活动和企业倍增计划，着力在优质存量上做好增量。