洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳儿童福利机构实行封闭管理 暂停人员探访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.02 20:49

　　“全市儿童福利机构要全面加强封闭管理……社会福利院儿童部确保儿童生活区域保持独立，除服务儿童的工作人员外，其他人员均不得进入……”1日，市民政局发布关于认真做好儿童服务领域新冠肺炎疫情防控工作的通知。

　　通知要求，全市各级民政部门高度重视，始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、侥幸心理，把儿童服务领域疫情防控的责任、措施落实到人到岗到位。要突出问题导向，强化风险研判，周密安排部署，扎实做好儿童服务领域机构监管工作。要突出预防，狠抓落实，严守安全底线，确保全市儿童福利领域服务机构疫情防控“零感染”——

　　加强人员检测：要立即做好儿童服务领域工作人员及散居孤儿、家庭寄养等困境儿童监护人的排查管控，要对儿童福利领域服务机构内部工作人员和家庭寄养监护人进行健康检测，落实每日扫码、测温、消毒、隔离等防控措施。

　　严格核酸检测：对儿童福利领域服务机构的工作人员按要求实行全员核酸检测排查，确保不漏一人，做到底数清、情况明，精准防控，从根本上排除交叉感染风险。

　　实行封闭管理：全市儿童福利机构要全面加强封闭管理，可实行工作人员7天轮岗制。特别是社会福利院儿童部，要确保儿童生活区域保持独立，除服务儿童的工作人员外，其他人员均不得进入该区域。对机构外就学、生活的儿童要划分独立的生活区域，并为其配备专职人员提供服务。服务儿童的工作人员须为专职人员，不得交叉服务老人或者其他成年人。

　　通知要求，儿童福利领域服务机构要迅速行动，实施“六个暂停”(暂停人员探访、暂停集中活动和所有外出活动、暂停咨询接待、暂停社会志愿服务、暂停对外医疗康复、暂停机构内儿童暑期返乡)，坚持“三减少三加强”(减少人员流动、减少人员聚集、减少旅途风险、加强个人防护、加强网格化管理、加强定点诊治)，坚决阻断外来传染源。

　　“各级民政部门要按照疫情防控工作要求，落实重要疫情报告制度，发现疫情或疑似情况，要第一时间向属地疫情防控指挥部报告，会同防疫部门立即处置，并第一时间将相关处置情况逐级报送至市民政局，严禁隐瞒不报。”市民政局相关负责人表示。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 蒋梦蝶)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
        这是一个去过一次，就难以忘记的传统村落，它有一千多年的历史，不仅有许多遗迹，有大诗人写的古诗，有小孩...
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
  • ·邙山街道水口村 仿古建筑新风貌
    		•  
    新闻排行
  • 受汛情和疫情防控影响 洛阳市多家景区...
  • 祝贺！洛阳选手鲍珊菊和队友夺得奥运金牌
  • 206亩辣椒遭暴雨袭击 伊川姑娘24万斤...
  • 洛阳市公交集团：严格落实防控措施 加...
  • “同行密接人员自查”小程序是正规的...
  • 偃师区大口镇铁村小学临时安置点来了...
  • 8月1日河南新增3例确诊病例和28例无症...
  • 洛阳网推出防疫表情包 动动手指传递防...
  • 国家卫健委：8月1日新增确诊病例98例 ...
  • 徐衣显到孟津区调研疫情防控、防汛救...
    		•
    百姓呼声
  • · 公共充电桩为何强制设定无法充至满电？
  • · 洛阳机场正在着手准备三期改扩建筹备工作
    • 精彩图片
    洛阳站、洛阳龙门站加...
    瀍河区：加大入洛外地...
    洛阳北郊机场：坚决守...
    加快安置房建设 早日圆...
    精彩热帖

    天官王府

    光影瞬间 晨 练

    洛阳神鹰救援队

    争强斗胜
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605