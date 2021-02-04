洛阳儿童福利机构实行封闭管理 暂停人员探访

“全市儿童福利机构要全面加强封闭管理……社会福利院儿童部确保儿童生活区域保持独立，除服务儿童的工作人员外，其他人员均不得进入……”1日，市民政局发布关于认真做好儿童服务领域新冠肺炎疫情防控工作的通知。

“全市儿童福利机构要全面加强封闭管理……社会福利院儿童部确保儿童生活区域保持独立，除服务儿童的工作人员外，其他人员均不得进入……”1日，市民政局发布关于认真做好儿童服务领域新冠肺炎疫情防控工作的通知。

通知要求，全市各级民政部门高度重视，始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、侥幸心理，把儿童服务领域疫情防控的责任、措施落实到人到岗到位。要突出问题导向，强化风险研判，周密安排部署，扎实做好儿童服务领域机构监管工作。要突出预防，狠抓落实，严守安全底线，确保全市儿童福利领域服务机构疫情防控“零感染”——

加强人员检测：要立即做好儿童服务领域工作人员及散居孤儿、家庭寄养等困境儿童监护人的排查管控，要对儿童福利领域服务机构内部工作人员和家庭寄养监护人进行健康检测，落实每日扫码、测温、消毒、隔离等防控措施。

严格核酸检测：对儿童福利领域服务机构的工作人员按要求实行全员核酸检测排查，确保不漏一人，做到底数清、情况明，精准防控，从根本上排除交叉感染风险。

实行封闭管理：全市儿童福利机构要全面加强封闭管理，可实行工作人员7天轮岗制。特别是社会福利院儿童部，要确保儿童生活区域保持独立，除服务儿童的工作人员外，其他人员均不得进入该区域。对机构外就学、生活的儿童要划分独立的生活区域，并为其配备专职人员提供服务。服务儿童的工作人员须为专职人员，不得交叉服务老人或者其他成年人。

通知要求，儿童福利领域服务机构要迅速行动，实施“六个暂停”(暂停人员探访、暂停集中活动和所有外出活动、暂停咨询接待、暂停社会志愿服务、暂停对外医疗康复、暂停机构内儿童暑期返乡)，坚持“三减少三加强”(减少人员流动、减少人员聚集、减少旅途风险、加强个人防护、加强网格化管理、加强定点诊治)，坚决阻断外来传染源。

“各级民政部门要按照疫情防控工作要求，落实重要疫情报告制度，发现疫情或疑似情况，要第一时间向属地疫情防控指挥部报告，会同防疫部门立即处置，并第一时间将相关处置情况逐级报送至市民政局，严禁隐瞒不报。”市民政局相关负责人表示。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 蒋梦蝶)