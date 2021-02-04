江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行会谈

2日，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行会谈，双方就深化基金合作、加快体育产业发展等进行深入交谈。
2日，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行会谈，双方就深化基金合作、加快体育产业发展等进行深入交谈。
2日，市委书记江凌与河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍举行会谈，双方就深化基金合作、加快体育产业发展等进行深入交谈。双方一致认为，要进一步把握体育产业发展新态势，充分发挥河南邓亚萍体育产业投资基金的撬动作用，创新思维模式，拓宽投资思路，带动社会资本，引入更多体育产业新业态新模式，精准落地一批优质项目，携手打造一批社区体育运动中心，示范带动洛阳全民健身水平和竞技体育水平的提升。王琰君、王军等参加会谈。(洛报融媒记者 李东慧)
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