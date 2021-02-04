洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳着力打造高水平科技人才队伍 为高质量发展注入“人才动能”（创新驱动 科普惠民）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.01 08:35
我市在高层次人才项目成果展上展示科技政策(资料图片)

　　5月30日是第五个“全国科技工作者日”。习近平总书记在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上强调，要更加重视人才自主培养，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才，稳定支持一批创新团队，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

　　功以才成，业由才广。近年，我市始终将人才作为高质量发展的第一资源，大力实施“河洛英才计划”等引才、育才、留才政策，着力打造高水平科技人才队伍，激发各类人才创新活力和潜力，为高质量发展注入强劲动力。

　　筑巢引凤 构筑人才“强磁场”

　　在位于洛阳国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司，经“河洛英才计划”团队——彭先兆团队的不懈努力，该公司自主研发的VG200型OCT影像设备实现规模化生产，多项性能国际领先。

　　2015年，彭先兆带领团队从美国回到洛阳，成为第一个落户洛阳国家大学科技园的海外归国团队。“来洛阳工作实现了我‘为理想奋斗’的初衷，这得益于洛阳市给予的良好人才政策支持。”彭先兆说。

　　高质量发展离不开人才这个“第一资源”。高端引才、精准引才、柔性引才……近年，我市创新出台“1+4”一揽子人才工作政策，大力实施“河洛英才计划”等人才工程，着力构筑人才“强磁场”，吸引了一大批像彭先兆团队一样的高层次人才团队来洛创新创业。

　　仅以我市“河洛英才计划”为例，截至去年年底，我市先后引进4批24个创新创业人才(团队)，引进院士、长江学者等国家级专家40人。

　　田克恭团队研发的三联灭活疫苗推向市场，标志着我国H9亚型禽流感疫苗进入基因工程时代；清华大学邢新会团队研发的常压室温等离子体诱变育种仪，在第45届日内瓦国际新产品新技术发明博览会上摘金；何华团队的激光增材强化尖轨技术，能让铁路尖轨使用寿命延长3倍……结构合理、素质优良、能力突出的科技人才队伍成为我市各项事业不断发展的中流砥柱。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·医生：男性也要关注乳房健康
  • ·为何今年的血常规指标如此异常
  • ·出现持续或剧烈腹痛，及时就诊别耽搁
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳夹马营路打通工程主车道通车 北...
  • 又出圈了！央视《考古公开课》关注汉...
  • 洛八办有一口老井 曾从中“淘出”百余...
  • 明天起，儿童乘车不使用安全座椅属违...
  • 【百年伟业 出彩中原】 河南日报头版...
  • 男子酒后找代驾 谁知代驾却酒驾……
  • 驾驶人考试多项新规今起实施 C2驾驶...
  • 汉代人眼中的完美“别墅”啥样？来洛...
  • 栾川县赤土店镇：高山花海 助推乡村振兴
  • 李亚调研基础教育工作并看望少年儿童
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    2021年洛阳市全民健身...
    洛城进入“高烤”模式 ...
    鳔池小镇的新生活【组图】
    洛阳全民健身月轮滑赛...
    精彩热帖

    初荷

    运动让生活更美好

    返老还童迎六一

    田间树下夕阳照
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605