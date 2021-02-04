洛阳着力打造高水平科技人才队伍 为高质量发展注入“人才动能”（创新驱动 科普惠民）

5月30日是第五个“全国科技工作者日”。习近平总书记在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上强调，要更加重视人才自主培养，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才，稳定支持一批创新团队，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

我市在高层次人才项目成果展上展示科技政策(资料图片)

5月30日是第五个“全国科技工作者日”。习近平总书记在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上强调，要更加重视人才自主培养，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才，稳定支持一批创新团队，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

功以才成，业由才广。近年，我市始终将人才作为高质量发展的第一资源，大力实施“河洛英才计划”等引才、育才、留才政策，着力打造高水平科技人才队伍，激发各类人才创新活力和潜力，为高质量发展注入强劲动力。

筑巢引凤 构筑人才“强磁场”

在位于洛阳国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司，经“河洛英才计划”团队——彭先兆团队的不懈努力，该公司自主研发的VG200型OCT影像设备实现规模化生产，多项性能国际领先。

2015年，彭先兆带领团队从美国回到洛阳，成为第一个落户洛阳国家大学科技园的海外归国团队。“来洛阳工作实现了我‘为理想奋斗’的初衷，这得益于洛阳市给予的良好人才政策支持。”彭先兆说。

高质量发展离不开人才这个“第一资源”。高端引才、精准引才、柔性引才……近年，我市创新出台“1+4”一揽子人才工作政策，大力实施“河洛英才计划”等人才工程，着力构筑人才“强磁场”，吸引了一大批像彭先兆团队一样的高层次人才团队来洛创新创业。

仅以我市“河洛英才计划”为例，截至去年年底，我市先后引进4批24个创新创业人才(团队)，引进院士、长江学者等国家级专家40人。

田克恭团队研发的三联灭活疫苗推向市场，标志着我国H9亚型禽流感疫苗进入基因工程时代；清华大学邢新会团队研发的常压室温等离子体诱变育种仪，在第45届日内瓦国际新产品新技术发明博览会上摘金；何华团队的激光增材强化尖轨技术，能让铁路尖轨使用寿命延长3倍……结构合理、素质优良、能力突出的科技人才队伍成为我市各项事业不断发展的中流砥柱。