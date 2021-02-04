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洛阳：厚植科普沃土 激发创新活力（创新驱动 科普惠民）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.25 08:48

全国科普日宣传活动

　　青少年科技创新活动节、科普大篷车、科技下乡活动……今年科技活动周期间，我市举办一系列体验性强、参与度高的科普活动，让市民乐享“科普大餐”。

　　科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。近年，我市广泛开展各类科技教育、传播和普及活动，着力完善科普基础设施，发展壮大科普人才队伍，不断激发创新发展活力。

　　主题丰富 科普活动广受欢迎

　　全民科学素养的提升，有赖于广泛、有效的科普活动。近年，我市不断推进基层科普活动的常态性，面向群众广泛开展形式多样、内容丰富的主题科普活动，涵盖青少年、农民、城镇劳动者等群体。

　　聚焦农民群体，建设农村科普公共服务体系。“十三五”期间，我市着力完善农村科普公共服务体系，大力实施“科普乡村行”“阳光工程”等行动，组织专家和科技工作者深入农村一线，为群众提供技术服务、政策咨询、技能培训等惠农服务，累计培育各类高素质农民84056人。

　　聚焦城镇劳动者群体，强化实用技能培训。近年，我市组织开展了“企业职工技能提升计划”“劳动预备制培训计划”“机关事业单位工勤技能岗位人员技能培训计划”等多项专题培训活动，并在全市企业广泛开展技术革新、技术攻关等群众性创新活动，进一步激发了职工们的创新创造热情。

　　我市还创新科普活动形式，通过举办各类科普讲座、报告会、展播、体验、竞赛等活动，让科学知识更好地普惠群众，促进公众科学素质水平的提升。中国科协今年发布的第十一次中国公民科学素质抽样调查结果显示，洛阳市公民具备科学素质的比例为11.2%，高于全国、全省平均水平，比“十二五”末的6.7%提高了4.5个百分点。

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[ 责任编辑：崔利利]
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