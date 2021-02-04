公共收益姓“公” 不能成为“私房钱”（洛谭快评）

顺驰城小区用小区公共收益派发红包，每户业主都领到50元，虽然不多，但是引发好评，不少人建议全市推广。

顺驰城小区用小区公共收益派发红包，每户业主都领到50元，虽然不多，但是引发好评，不少人建议全市推广。

让居民共享小区公共收益，这是“法定”办法。民法典明确，利用小区业主共有场所产生的收入，属于业主共有。根据民法典及时调整举措，分配小区公共收益，这个小区开了个好头。

长期以来，由于多数小区公共收益是由物业管理收取，居民并不直接参与，导致一些物业公司趁机模糊概念，以代管为名，蚕食甚至挪用公共收益，由此也引发不少矛盾与纠纷。现在，有必要再普及一下，公共收益姓“公”，是谁的就是谁的，不得无故侵占。

分配好小区公共收益，不能仅靠自律。从顺驰城小区看，自业委会成立后，他们进行了相应监管，物业定期作了公示，业主对收益心中有数。在处理公共收益过程中，多方参与、相互沟通、相互监督，找到了“最大公约数”。

小区是城市的细胞，处理好公共收益这笔账，也是城市精细化管理的重要环节。随着民法典深入推广，业主的法律意识不断增强，物业公司的运营管理和相关职能部门的监管服务也要跟上来，如此才能确保小区公共利益不被侵蚀。(新闻观察员 洛谭)