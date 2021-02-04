“520为爱加点爱” 小红花爱心市集活动在洛启动

昨日，“520为爱加点爱”小红花爱心市集活动在洛邑古城启动。

昨日，“520为爱加点爱”小红花爱心市集活动在洛邑古城启动。

省政协原副主席、省慈善总会会长邓永俭，市委副书记赵会生等参加启动仪式。

此次活动由河南省委网信办指导，河南省慈善总会与腾讯公益慈善基金会主办，将从19日持续至23日。主办方将在洛邑古城设置小红花爱心市集，通过为优质的公益项目提供免费宣传展位、开展爱心义卖、活动义演、游戏互动、项目路演等形式，以线下公益项目互动带动线上捐赠的方式，呼吁公众参与慈善公益。我市还在应天门、洛邑古城、洛阳广播电视塔、各大商圈等重要地标建筑同步点亮小红花公益标识。腾讯公益慈善基金会在河南、陕西、重庆三地推出“520为爱加点爱”小红花爱心市集活动，洛阳是河南站唯一举办地。

邓永俭在致辞时表示，腾讯“99公益日”活动是腾讯公益慈善基金会在全国开展的具有广泛影响力的大型公益活动，此次活动是“99公益日”活动的一个创新点。希望具有国际影响力的公益组织一如既往地配套和引导公益资源、实施公益项目、落地公益活动，支持河南慈善公益事业。我省各级慈善公益组织、志愿服务组织在新阶段要聚焦特殊群体、群众关切，不断创新募捐方式，大力探索互联网公益，凝聚社会爱心，为助力我省巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。(记者 孙小蕊)