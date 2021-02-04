【出彩洛检人】郭岩：可爱的“小岩姐姐”，用行动温暖孩子们的心灵

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

郭岩，毕业于西北政法大学法律专业，2014年到孟津县人民检察院公诉科工作，2017年工作调整开始从事未成年人检察工作孟津县人民检察院“小岩姐姐”未检品牌的代言人。

目标再远大 也要一步一个脚印去靠近

“每个未成年人都是娇嫩的花朵，小心呵护是一顶法治保护伞，给未成年人的身心带去司法温度。”郭岩说，2020年5月，她受理了一起侵害未成年人案件，为了能在第一时间帮助受害未成年人走出心理阴影，郭岩趁下班时间到医院去跟孩子聊天、玩耍，得知这个孩子喜欢乐高玩具，便想方设法满足孩子心愿。“毕竟在这些孩子面前，做个亲和力的小姐姐还是可以的。”郭岩笑着说。对于那些走上迷途的未成年人，郭岩认为惩罚只是手段，如何通过教化帮助他们走出违法犯罪的泥潭，通过矫正让其能够顺利重归社会，成为有用之才才是根本。主动自觉做好涉罪未成年人的教育、感化、挽救工作。在办案过程中严格遵循“少捕慎诉少监禁”原则，对于因一念之差触犯刑律的未成年人，能不捕的尽量不捕，能不诉的尽量不诉。

不驰于空想 不骜于虚声 脚踏实地干好工作

2018年年初，孟津县人民检察院以郭岩的名字、形象为基础成立“小岩姐姐”工作室，倾力打造孟津未检品牌形象。同时，“小岩姐姐FM”法治微播报正式开播，该栏目直接面对全县163所中小学校开展普法，每一期邀请不同年龄段的孩子做客直播间学习法律知识，并通过广播站、网络电台等新媒体手段发出“小岩姐姐”的法治信号。

“因为用的是我的名字，总是会不由自主想方设法把这个品牌的一切工作都做的有声有色。但是当时我的业务能力还不是很熟练，所以只能多学多练。”郭岩说，以前只要认真办案就行，但现在面对的是未成年人，怎样通过教育、感化等方式让他们真正懂得什么是犯罪，为什么会犯罪。这不仅仅需要专业的办案经验和相关法律知识，更要学习从心理学等方面入手了解未成年人犯罪的诱因、过程。从“本领恐慌”到练就“看家本领”，需要的是花大力气去啃书本、记笔记进行学习。

为了能将法治的声音传播到全域各个角落，2020年开始郭岩和同事们积极主动与多单位合作到偏远山村讲法治课。不仅要讲课，还要把枯燥的法律用孩子们喜欢的语言，深入浅出地讲出来，以便拉进与孩子们的距离，更是对孩子们负责。为此，郭岩非常重视每一堂法治课，要花很多时间提前备课，平时还要学习儿童心理学、未成年人犯罪等相关的书籍。”因为我要比普通老师更专业，要从法律的角度去对待一些特殊的孩子，我还要比普通老师更有爱心，因为看到那些特殊的孩子，会更加痛心。“

为了更好地落实法治副校长制度，郭岩利用疫情防控特殊时期的开学季，将她所担任的孟津县第一县直中学作为法治副校长制度落实试点工作的第一站。列席学校校务会议，指导学校开展活动，定期到该校所在班级进行法治课堂建设，从“大众填鸭式”到“精准菜单式“普法转变，讲课内容、方式灵活调整，设立小岩姐姐“树洞信箱”，方便对收集的违法线索，实现学生与检察官无缝沟通。

永葆初心，就是要不改坚守志向的信心；牢记使命，就是始终铭记缘何出发的信仰。基层一线也能实现乘风破浪，扬帆远航，展现检察干警的风采和魅力！（通讯员/储涛）