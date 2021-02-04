童心抒发爱党情 洛阳市少儿图书馆举办公益书画展

11日，洛阳市少儿图书馆艺术空间内，“童心向党·山里娃——我心中的党”公益书画展开展。一幅幅色彩缤纷、内容丰富的剪纸、绘画、书法作品，吸引了不少学生和家长驻足欣赏。

11日，洛阳市少儿图书馆艺术空间内，“童心向党·山里娃——我心中的党”公益书画展开展。一幅幅色彩缤纷、内容丰富的剪纸、绘画、书法作品，吸引了不少学生和家长驻足欣赏。

此次书画展由洛阳市少儿图书馆与汝阳县瑞云小学联合举办，展出的百余幅作品出自汝阳县瑞云小学的孩子们之手。

为庆祝中国共产党成立100周年，孩子们用稚嫩的画笔，通过一幅幅充满童趣的作品，抒发了对党、对祖国由衷的赞美和祝福。

喜欢剪纸、书画的小朋友和家长，可到市少儿图书馆艺术空间免费欣赏。特别提醒市民，观看此次书画展请佩戴口罩，并配合测量体温。

免费观展时间：5月23日之前，每周二至周日9时至18时(周一闭馆) (洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 田甜 文/图)