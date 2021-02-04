童心抒发爱党情 洛阳市少儿图书馆举办公益书画展

11日，洛阳市少儿图书馆艺术空间内，“童心向党·山里娃——我心中的党”公益书画展开展。一幅幅色彩缤纷、内容丰富的剪纸、绘画、书法作品，吸引了不少学生和家长驻足欣赏。
11日，洛阳市少儿图书馆艺术空间内，“童心向党·山里娃——我心中的党”公益书画展开展。一幅幅色彩缤纷、内容丰富的剪纸、绘画、书法作品，吸引了不少学生和家长驻足欣赏。
11日，洛阳市少儿图书馆艺术空间内，“童心向党·山里娃——我心中的党”公益书画展开展。一幅幅色彩缤纷、内容丰富的剪纸、绘画、书法作品，吸引了不少学生和家长驻足欣赏。
此次书画展由洛阳市少儿图书馆与汝阳县瑞云小学联合举办，展出的百余幅作品出自汝阳县瑞云小学的孩子们之手。
为庆祝中国共产党成立100周年，孩子们用稚嫩的画笔，通过一幅幅充满童趣的作品，抒发了对党、对祖国由衷的赞美和祝福。
喜欢剪纸、书画的小朋友和家长，可到市少儿图书馆艺术空间免费欣赏。特别提醒市民，观看此次书画展请佩戴口罩，并配合测量体温。
免费观展时间：5月23日之前，每周二至周日9时至18时(周一闭馆) (洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 田甜 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605