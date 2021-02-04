游客爱车打不着火急得团团转 洛阳民警及时送来“爱心电”

6日，郑州的张女士拨打洛报融媒热线66778866称，五一假期她到栾川游玩，离开时爱车打不着火，民宿老板和民警都很热情，忙前忙后帮忙解决困难，给她留下好印象。

6日，郑州的张女士拨打洛报融媒热线66778866称，五一假期她到栾川游玩，离开时爱车打不着火，民宿老板和民警都很热情，忙前忙后帮忙解决困难，给她留下好印象。

2日，张女士和家人驾车到栾川县狮子庙镇王府竹海景区游玩，第二天吃过早饭，他们准备返回，开车时发现爱车打不着火了。张女士说，这辆车开了6年、跑了11万多公里，中间换过一次电瓶，这次打不着火怀疑跟电瓶没电有关。看他们着急的样子，民宿老板跑到镇上寻求汽修店的帮助，不料汽修店的维修人员放假。张女士一家人不知道怎么办，只得拨打110求助。

很快，张女士接到栾川县公安局狮子庙镇派出所民警的电话，她简单说明情况并告知具体位置后，民警到达现场，使用电瓶连接线将警车上的电瓶与张女士车上的电瓶连在一起，车成功启动。“无论民宿老板还是民警都很热情，给我和家人留下美好的印象。”张女士说，感谢大家的帮助。

记者得知，出警的是民警杨建宇及其同事李孟杰等人。杨建宇说，游客遇到困难他们提供帮助是应该的，欢迎张女士携家人多来栾川游玩。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 陈喜民)