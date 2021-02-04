近日，涧西区重庆路街道三社区福源小区党支部书记、小区志愿服务队队长常华，为帮助小区内部分年纪大居民解决上厕所行动不便的困难，从网上自费购回一批安全扶手，义务为5户有高龄老人的家庭安装到位，受到大家称赞。

近日，涧西区重庆路街道三社区福源小区党支部书记、小区志愿服务队队长常华，为帮助小区内部分年纪大居民解决上厕所行动不便的困难，从网上自费购回一批安全扶手，义务为5户有高龄老人的家庭安装到位，受到大家称赞。（记者 潘郁 摄）