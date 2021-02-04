2.5万元用于打赏女主播玩游戏 民警帮“熊孩子”追回大部分钱

19日，记者从嵩县公安局得知一件事儿，一个8岁男孩使用家长的手机打赏网络女主播，并往游戏平台上充值，累计消费2.5万元，民警打了数十个电话沟通协调，追回大部分钱财。

19日，记者从嵩县公安局得知一件事儿，一个8岁男孩使用家长的手机打赏网络女主播，并往游戏平台上充值，累计消费2.5万元，民警打了数十个电话沟通协调，追回大部分钱财。

16日早上，嵩县公安局纸房派出所民警黄朝辉正在值班，突然进来一对老夫妻和一个男孩。“警察同志，帮帮我们吧。”老先生说着抹泪。他询问得知，老先生姓高，男孩豆豆(化名)是其孙子，今年8岁，豆豆的父母在外打工，孩子跟着他们生活。

原来，豆豆使用其奶奶的手机注册了快手账号和“迷你世界”游戏账号，在老人不知情的情况下，小家伙利用其奶奶的身份证，更改手机绑定的支付宝交易密码，后频繁给快手平台上的女主播打赏，还在游戏平台充值购买游戏皮肤。短短几天时间，豆豆将支付宝绑定的银行卡里的2万余元花光，又从“花呗”借款消费，累计消费总额2.5万元。当日上午，老两口发现后立即报警求助。

黄朝辉了解完情况，一边安抚老人的情绪，一边想办法。他先后与快手平台、游戏平台等取得联系，亮明其警察身份，将未成年人在网上充值消费的事情告知对方。经过3天数十次的电话协调，18日下午，他帮助老人从相关平台追回退款21570元，还有838元将在10天内返还。(洛报融媒记者 魏巍)