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洛阳济源签订推动洛济深度融合发展合作备忘录　李亚会见济源党政考察团一行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.13 19:19

洛阳济源签订推动洛济深度融合发展合作备忘录
全面推进洛济深度融合发展
李亚会见济源党政考察团一行

　　13日，洛济深度融合发展再迎新进展，两地签署《推动洛阳济源深度融合发展合作备忘录》，将在前期合作基础上，加快实现洛济33条深度融合发展措施大头落地、新增合作事项接续取得新成果，全面提升洛济深度融合发展水平。

　　省委常委、洛阳市委书记李亚会见来洛考察对接、洽谈签约的济源示范区党工委书记、市委书记史秉锐一行，济源示范区管委会主任、市长石迎军，洛阳市市长刘宛康等参加相关活动。

　　李亚对济源党政考察团一行来洛表示欢迎，对洛济深度融合发展不断取得新成效表示祝贺。他说，推进洛济深度融合发展，是省委省政府对表对标习近平总书记关于区域协调发展的重要论述，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展等战略机遇，立足全省大局，推进洛阳都市圈建设的重要部署，对洛济两地合作共赢具有重要意义。一年多来，两地在推进深度融合发展上采取一系列务实举措，一批合作项目有序推进，一批惠民举措释放了政策红利。当前，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，进一步推进洛济深度融合发展，符合两地发展实际，反映了干部群众呼声。希望在前期合作基础上，深入贯彻落实中央、省各项部署要求，加强交流、务实重干，确保各项既定合作事宜有序推进，同时新谋划一批更广领域的合作事项，推动洛济深度融合发展结出更多硕果，更多惠及两地企业和群众，共同为全省发展大局作出更大贡献。

　　史秉锐表示，洛阳是引领河南发展的“双引擎”之一，“十三五”以来产业基础更加雄厚，城乡面貌翻天覆地，文旅融合发展取得诸多成效，生态文明建设迈上新台阶，辐射带动力不断增强，转型发展高质量发展更有底气、更具前景。济源和洛阳地相近、人相亲。规划建设洛阳都市圈，推动洛济深度融合发展，为济源发展提供了新的桥梁、纽带和平台。济源将深入贯彻落实省委省政府部署要求，搭上洛阳发展的快车，主动融入、积极参与洛阳都市圈建设，搞好衔接、抓好落实，坚持规划共谋、资源共享、平台共建、发展共赢，努力开创更宽领域、更深层次的洛济深度融合发展新局面，为洛阳都市圈建设作出更大贡献。

　　去年9月，洛济深度融合发展战略合作框架协议签约后，洛济深度融合发展的33条措施加快推进实施。截至目前，发行区域旅游年票、开通城际公交、固话资费同城化、工业互联网信息互通资源共享、支持济源加入晋陕豫黄河金三角体育协作区等18项措施已完成并常态化推进实施，其余15项措施正按既定时间节点推进。

　　按照此次两地签署的合作发展备忘录，洛阳济源将共同抢抓新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、省委省政府加快洛阳都市圈建设等战略机遇，着力完善洛济融合发展规划体系，加强基础设施互联互通，深化产业协同发展，推动文旅合作共融发展，实施公共服务共建共享，加强生态环境共保共治，推动现代化洛阳都市圈建设提速提质。

　　在洛期间，济源考察团一行先后到洛阳五洲跨境电商产业园、洛阳市规划展示馆、伊河治理中心城区段、洛阳北郊机场、孟津沿黄生态廊道、中石化洛阳石化公司等地考察，并实地察看了洛济快速通道建设情况。

　　济源市领导李哲、李军星、王惠民、谭江、史斌，洛阳市领导赵会生、吴中阳、王琰君、魏建平、任丽君、张伊民等分别参加相关活动。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：马佳佳]
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