今年，洛阳芍药鲜切花销量预计达1500万枝【视频】

目前，洛阳芍药鲜切花已“接棒”牡丹鲜切花上市，进入销售旺季。洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心(以下简称牡丹发展中心)了解到，今年，我市芍药鲜切花的产量预计将达到近4000万枝，销量预计将超1500万枝，这一数字比去年增长约50%。牡丹发展中心相关负责人表示，芍药鲜切花市场的火爆，将持续赋能我市“花卉经济”。

目前，洛阳芍药鲜切花已“接棒”牡丹鲜切花上市，进入销售旺季。洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心(以下简称牡丹发展中心)了解到，今年，我市芍药鲜切花的产量预计将达到近4000万枝，销量预计将超1500万枝，这一数字比去年增长约50%。牡丹发展中心相关负责人表示，芍药鲜切花市场的火爆，将持续赋能我市“花卉经济”。

今年，我市芍药鲜切花销量预计比去年增长约50%

今天上午，记者在老城区邙山镇土桥村看到，这里的大田芍药已部分进入采摘期。41岁的花农卫季学告诉记者，今年他的花田预计能切出约20万枝芍药鲜切花，且目前接到的订单量已基本和产量持平，“销量比去年翻了近一倍”。

在卫季学看来，今年芍药鲜切花销售火爆，除与人们对牡丹芍药鲜切花的接受程度越来越高有关外，还离不开大型鲜花集散商“老客户”对“洛阳花卉”的正面反馈。