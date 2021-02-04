大巴车因故滞留洛阳高速 50名滞留儿童被及时安全转运

4月18日下午，正值牡丹文化节双休日返程高峰期，一辆乘载50名小学生的大巴车在连霍高速洛阳东站南幅k681公里(郑州方向)处发生故障，河南高速公路发展有限责任公司洛阳分公司连霍高速洛阳路产管理大队(以下简称连霍高速洛阳路产管理大队)与河南高速交警七支队及时赶到现场，积极采取应急措施，安全转运滞留儿童。

4月18日下午，正值牡丹文化节双休日返程高峰期，一辆乘载50名小学生的大巴车在连霍高速洛阳东站南幅k681公里(郑州方向)处发生故障，河南高速公路发展有限责任公司洛阳分公司连霍高速洛阳路产管理大队(以下简称连霍高速洛阳路产管理大队)与河南高速交警七支队及时赶到现场，积极采取应急措施，安全转运滞留儿童。

当日17时55分，连霍高速洛阳路产管理大队巡查人员在巡查时发现，一辆满载小学生的客运大巴停靠在匝道处，疑似发生故障，并时有人员下车行走。情况紧急，巡查人员迅速赶往现场。

由于乘客多为小学生，年龄较小，现场秩序一度较混乱，连霍高速洛阳路产管理大队与河南高速交警七支队工作人员协作，立刻设置安全区扩大保护区域，疏导过往车辆有序通过。工作人员积极安抚儿童，并组织学生安全转移至路边隔离带内，迅速安排救援车辆到场将故障车辆进行拖离。

据连霍高速洛阳路产管理大队工作人员介绍，该大巴为山西省高平市一家公司租用，目的是组织儿童夏令营活动。该大巴在返回山西途中发生故障，滞留在连霍高速洛阳段匝道处。经过路警联动共同努力，18时53分，故障车辆和车内人员被安全送达服务区。夏令营主办方也及时从山西晋城安排客车，安全调运滞留儿童。由于发现及时，处理得当，及时排除道路重大安全隐患。（洛报融媒记者 李冰 实习生 蔡怡荷 通讯员 牛海鹏 文/图）