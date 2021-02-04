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洛阳城乡建投集团与宜阳县签订乡村振兴全面合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.17 08:59

　　昨日，洛阳城乡建投集团与宜阳县签订乡村振兴全面合作协议，双方将发挥各自优势，落实市委、市政府关于乡村振兴、推动城建集团转型发展的有关部署要求，在美丽乡村建设和沟域经济开发等方面推动一系列合作项目落地。

　　按照协议，城乡建投集团和宜阳县将准确把握国家乡村振兴产业政策，重点围绕美丽乡村建设、沟域经济开发、老旧小区改造、污水处理等惠民项目，充分发挥各自在资源、资金、政策、技术、人才队伍等方面优势，实现优势互补、平台共建、利益共享，推动乡村振兴和县域经济高质量发展。其中，在乡村振兴领域，将根据宜阳县域资源禀赋及特点，发展乡村旅游、沟域经济，并通过资源能源类公共设施投资来实现资源整合、合作共赢。

　　双方还将落实市委、市政府关于乡村建设行动的要求，在园林绿化、保障性安居工程、道路、学校、医院等乡村基础设施建设领域开展系列合作。此外，双方还将以打造宜阳全域旅游、中原康养度假区、职业教育标杆为目标，开展健康养老、职业院校建设运营等项目合作。

　　“此次签约标志着城乡建投集团落实市场化转型要求、推动城乡融合发展迈出新步伐。”洛阳城乡建投集团相关负责人介绍，作为洛阳城乡区域统筹发展的建设者和运营者，该集团认真落实市委、市政府赋予的新定位新要求，正在以更新的理念、更宽阔的视野和更严格的标准，致力于为洛阳城乡融合发展提供投融资服务，在全面推动乡村振兴、服务洛阳都市圈建设中展现国有企业的新作为、新担当。 （记者 李东慧 通讯员 马双双）
[ 责任编辑：马佳佳]
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