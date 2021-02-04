宜阳香鹿山镇留村党支部第一书记王清亮：群众为啥对他恁“满意”？

“天暖和了，新品种无刺花椒嫁接可以开始了……”近日，在洛阳市宜阳县香鹿山镇留村的花椒地里，原驻村第一书记王清亮和村民们正热烈讨论着今年的花椒种植。人走心未离，自2017年驻村以来，王清亮的心就和这片土地连在了一起。因工作出色，日前他还被评为第四届全省“人民满意的公务员”。

“天暖和了，新品种无刺花椒嫁接可以开始了……”近日，在洛阳市宜阳县香鹿山镇留村的花椒地里，原驻村第一书记王清亮和村民们正热烈讨论着今年的花椒种植。人走心未离，自2017年驻村以来，王清亮的心就和这片土地连在了一起。因工作出色，日前他还被评为第四届全省“人民满意的公务员”。

刚刚发芽的花椒

在留村，提起王清亮，大家都不由得竖起大拇指。今年60多岁的李社会说：“王书记带着俺们种花椒，大家伙钱袋子都鼓了起来，全村谁不感谢这位‘花椒书记’？”

不过，花椒种植刚开始推广那会儿，可真不容易。留村位于香鹿山镇中北部，属于浅山丘陵区，距宜阳县城12公里，下辖2个自然村。

王清亮和村民们在花椒地里

王清亮说：“村民收入不高，主要是因为村集体经济薄弱，缺乏主导产业。当时镇上正在进行农业产业结构调整，决定将花椒作为当地主导产业。但怎么让村民转变观念，从事花椒种植，是个大问题。”

留村党支部书记陈汉说：“种花椒种能不能挣到钱，说实话当时不少人心里都没底。王书记就组织大家开动员会，讲解花椒种植的好处，鼓励大户带头种植。”