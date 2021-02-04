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忆乡愁！不妨到宜阳美丽乡村走一走
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 20:22

　　“方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。”这是陶渊明描写的田园乡村。一个个村落，承载着人们绵长的情思乡愁。

　　“老家的味道、儿时的记忆扑面而来，有一种莫名的情感涌上心头。”这些天，蒋芳怡带着一双儿女从外地回到宜阳县锦屏镇山底村的老家探亲。一年没有回来，眼前的景象让她怔住了。

　　一改往昔“红砖墙、平房顶”的旧模样，家家户户白墙打底、灰瓦盖顶。蒋芳怡更没想到，原来离家不远的一块废弃地上，建起了一座古色古香的村史馆。石碾子、麦秸垛、纺花车、织布机、老农具，瞬间把人的思绪带回了过去，家风家训、村规民约、时代先锋的陈展，也令她感慨万千，更给孩子们上了一堂生动的乡愁教育课。

　　“村史馆虽小，但承载的内容却丰富而厚重，它能让每一个乡亲们都明白，自己从哪里来，幸福生活从哪里来。”山底村党支部书记周京伟感慨。

　　的确，文化是乡村振兴的根脉，每一个村庄的今昔变迁，都是一部忆苦思甜的奋斗史、源远流长的文化史、文明乡风的传承史。如今在宜阳，村史馆、乡愁馆、家风家训馆已经成了许多乡村的“文化标配”。

　　如果说村史馆是成风化人的“一扇窗”，那么，传统村落的保护就好比一本活化的、耐人寻味的文化典籍。

　　来到香鹿山镇赵老屯村，山间的风弥散着迷迭香的气息。漫步在白墙黛瓦、绿竹掩映的山村，乡亲们在修旧如旧的宅子中打点着小生意。无论生产、生活，还是文化、生态，今天的面貌早已不可同日而语。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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