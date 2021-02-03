旧貌换新颜！宜阳县苗湾村美丽“蝶变”

“黎明即起，洒扫庭除”，当下，这一农民群众长久传承的勤劳、朴实、卫生的习惯又成了宜阳县柳泉镇苗湾村的新风尚。

“黎明即起，洒扫庭除”，当下，这一农民群众长久传承的勤劳、朴实、卫生的习惯又成了宜阳县柳泉镇苗湾村的新风尚。

春意盎然，来到苗湾村，新铺就的柏油路干净利落，玉兰、樱花、红叶李花团锦簇，搭配上户户庭前的民宿墙绘，弥散着浓浓的乡愁乡韵，勾勒出一幅恬静的田园风光图。

“干净了，亮堂了，看着顺眼，住着也舒心。”村民丁丽芬热情地招呼我们到家做客。院子不光干净整洁，还摆放着花卉盆景，屋内窗明几净，物品摆放井井有条。

面子靓丽，里子也有讲究。丁丽芬家享受了“厕所革命”的补贴政策，旱厕改了水冲，卫生间装上热水器，跟城里没什么两样。厨房下水道也连通了污水管网，干净又方便。“咱家可是‘五美庭院’，每天早起第一件事，就是打扫卫生。荣誉一定要保持住。”丁丽芬笑得格外爽朗灿烂。

乡村变了样，今昔两重天。丁丽芬家里里外外的变化，是苗湾村实施人居环境提升、建设美丽乡村的一个缩影。村党支部书记苗洛洛坦陈，就在前几年，苗湾还是一个出了名的“脏乱差”村，“晴天一身灰、雨天一身泥，垃圾靠风刮、污水靠蒸发，圈舍随意搭、人畜不分家”是昔日苗湾的真实写照。

农村环境整治千头万绪，如何实现突破？苗湾村从村庄绿化入手，坚持“以绿治乱、以绿治脏、以绿治差”，全面改善村庄生态环境，着力形成“春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿”的乡村绿化美化新貌。

去冬今春，村里按照“房前屋后栽果树、主干街道栽乔木、村内空地不裸露、闲地废地全绿化”的思路，种植各类苗木6000余株。在绿化中，党员干部带头拆违治乱，修补破损花坛，填平坑洼地块，示范引导群众全员上阵，不仅栽出了形象景观，也干出乡亲们的精气神。

不仅如此，原来村里的许多废弃宅基，都是藏污纳垢的地方，现在经过治理，摇身一变，成了休闲小游园，乡亲们拍手称赞。千篇一律，不是美的标准。在废弃宅基的治理中，苗湾村不搞一刀切，对具有保存价值的老宅修旧如旧，更好传承乡愁记忆。在苗洛洛看来，“废弃宅基变游园”是新一届村“两委”班子办成的一件大事，更打开了推进乡村振兴工作局面。

边走边看，来到苗湾村村头游园，一处徽派建筑十分显眼，走进去，才发现这是一座垃圾分类处理站。“金属类、玻璃类、纸质类、有毒有害类逐一分区，地下是沤肥池。”苗洛洛说，村里采取简易的“二次四分法”，实现垃圾源头减量60%以上。

劳动的果实最甘甜。为了让群众参与其中、共建共享，苗湾村还全面开展“五美庭院”创建活动，按照“摆放有序整齐美、卫生清洁环境美、花木茂盛绿化美、知礼明仪文明美、恩爱融洽和谐美”的要求，为庭院增“颜值”、提“气质”。

“过去看见垃圾绕着走，现在大多数人都会自觉捡起来。”苗洛洛很有自信地说，美丽乡村承载着乡亲们的小康生活。未来，乡村振兴全面实施，苗湾村将持续推进美丽乡村建设，发展乡村旅游，提颜值、增内涵、显特色，让美丽乡愁带动乡村升值。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 周伟星 李晶 文/图）