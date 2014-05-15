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洛阳市人群碘营养状况总体适宜 但多数居民仍有必要补碘

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 08:21

　　近日，市疾病预防控制中心发布《关于2020年洛阳市碘缺乏病监测结果的报告》，我市人群碘营养状况总体处于适宜水平，但个别县(市)区存在孕妇碘营养不足的风险。

　　国家卫健委去年发布的《碘缺乏地区和适碘地区的划定》中，将碘缺乏地区居民饮用水的水碘中位数界值定为小于40微克/升，8周岁～10周岁儿童尿碘中位数＜100微克/升。“洛阳地区属于碘缺乏地区，水源碘含量整体偏低。”市疾控中心地方病预防控制所所长康建山说，他们曾进行监测，各县(市)区水碘值中，最高的12.7微克/升，而最低的仅为0.7微克/升，由此可见我市碘缺乏程度。

　　据了解，孕妇和儿童是碘缺乏病的高危人群，缺碘可导致孕妇流产等，同时影响儿童的智力和体格发育。近年来，我市采取积极因地制宜、分类指导和科学补碘的防控策略，定期对碘缺乏病进行监测，以引导群众自觉食用碘盐。

　　去年，市疾控中心对我市各县(市)区开展8周岁~10周岁儿童和孕妇盐、尿碘含量检测工作。监测数据显示，市级层面合格碘盐覆盖率和孕妇补碘率在90%以上，我市各县(市)区均达到碘缺乏病消除标准，碘缺乏病在我市得到有效控制。但个别县区孕妇存在碘营养不足的情况，如瀍河区、涧西区、老城区、西工区、栾川县等地区，孕妇尿碘中位数低于150微克/升的标准，其中，栾川县的仅为76.65微克/升。

　　由于外环境碘缺乏，我市居民需要长期补碘。康建山说，补碘最基本、最主要也最经济的方法是食用加碘食盐。一般人群只要食用合格碘盐，不需要额外补充含碘保健品，而妊娠期和哺乳期妇女应选择乳母专用盐或含碘较高的加碘食盐。

　　日常食用中，烧菜、做汤待快熟、出锅时再放碘盐效果最好，不要用油锅爆炒碘盐，碘盐应存放在阴凉、干燥处，远离火炉。需要注意的是，如果市民患有甲亢、甲状腺炎或在甲状腺癌治疗期间，应食用无碘盐。一般的甲状腺结节仍需食用碘盐。（记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：马佳佳]
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