赏桃花！宜阳盐镇乡中华寿桃赏花节开幕

阳春三月桃花盛。今天，宜阳县盐镇乡中华寿桃赏花节在克村村开幕，大片桃花盛放，迎来如织游人。

阳春三月桃花盛。今天，宜阳县盐镇乡中华寿桃赏花节在克村村开幕，大片桃花盛放，迎来如织游人。

近年，当地聚焦乡村振兴，大力发展乡村全域休闲旅游，打造了春赏桃花夏纳凉，秋采寿桃冬赏梅的生态旅游产业链。目前，当地中华寿桃种植规模达到1000余亩。

不仅如此，作为豫西地区重要的小杂粮集散地，盐镇乡特色农业发展风生水起，培育形成了以烟叶、香花辣椒、中药材、花椒、花生等经济作物以及桑葚、柿子、寿桃、大杏等特色林果为主导的多彩农业格局，推动乡村生态持续改善、农民收入大幅增加。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 沈灿辉 文/图)