洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

轿车悬空山崖边 消防火速救援
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.05 13:26

　　4月4日16时01分，宜阳县消防救援大队接到求助电话：一位私家车车主带家人自驾出游，在行至宜阳县赵堡镇的一处土坡时车辆打滑，车辆的后半部分悬空在山崖边，情况紧急。

　　消防救援人员迅速赶到现场，发现一辆轿车悬空在山崖边，后轮处已经没有支撑，车辆后面就是二十多米深的山谷。据了解，车上原先有4名乘客——一名男性驾驶员和他的妻子、儿女。在消防救援人员赶到前，驾驶员的妻子和女儿已经自行脱困，驾驶员和儿子仍待在车上不敢乱动。因为事发前刚下过雨，地面土质稀松，这辆轿车随时有掉下山崖的可能，情况十分紧急。

　　在了解了现场的情况后，消防救援队员立即使用牵引绳将轿车牢牢固定在附近的树上，防止车辆往后滑，然后小心翼翼地把被困的驾驶员和他的儿子从车上扶下来。由于山路狭窄，路面过软，消防救援车辆无法抵达现场，驾驶员联系了一名朋友到现场帮忙。随后，驾驶员的朋友开来一辆越野车参与救援。大家一边绑好牵引绳，一边做好固定保护，在越野车的牵引下，将轿车往山崖上拉。

　　经过一个半小时的紧张救援，轿车的后轮终于“爬”上山坡，稳稳当当停在地面上。消防救援队员询问得知，事发前，驾驶员正开车经过一段上坡拐弯路段，由于车辆动力不足，车辆发生后滑，导致车辆后轮悬空。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 侯胜凯 文/图)

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳驿站博物馆：驿通古今 驿传八方
  • 洛阳今天小雨转阴天 最高气温13℃
  • 中欧（洛阳）工业设计创新大赛决赛举...
  • 洛阳中招理化生实验操作、信息技术考...
  • 快看，极光！今晚洛阳这场极光秀，让...
  • 清明小长假 打卡博物馆
  • 市城乡规划委员会2021年第三次会议召开
  • 清明假期首日迎客流高峰 铁路民警加强...
  • 清明假期第一天 洛阳市区各牡丹园周...
  • 人民日报发起倡议活动，帮洛阳籍烈士...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    牡丹绽放迎客来
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    精彩热帖

    群芳吐艳

    大妈跳舞，看不？

    牡丹花开

    腾冲和顺古镇
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605