轿车悬空山崖边 消防火速救援

4月4日16时01分，宜阳县消防救援大队接到求助电话：一位私家车车主带家人自驾出游，在行至宜阳县赵堡镇的一处土坡时车辆打滑，车辆的后半部分悬空在山崖边，情况紧急。

4月4日16时01分，宜阳县消防救援大队接到求助电话：一位私家车车主带家人自驾出游，在行至宜阳县赵堡镇的一处土坡时车辆打滑，车辆的后半部分悬空在山崖边，情况紧急。

消防救援人员迅速赶到现场，发现一辆轿车悬空在山崖边，后轮处已经没有支撑，车辆后面就是二十多米深的山谷。据了解，车上原先有4名乘客——一名男性驾驶员和他的妻子、儿女。在消防救援人员赶到前，驾驶员的妻子和女儿已经自行脱困，驾驶员和儿子仍待在车上不敢乱动。因为事发前刚下过雨，地面土质稀松，这辆轿车随时有掉下山崖的可能，情况十分紧急。

在了解了现场的情况后，消防救援队员立即使用牵引绳将轿车牢牢固定在附近的树上，防止车辆往后滑，然后小心翼翼地把被困的驾驶员和他的儿子从车上扶下来。由于山路狭窄，路面过软，消防救援车辆无法抵达现场，驾驶员联系了一名朋友到现场帮忙。随后，驾驶员的朋友开来一辆越野车参与救援。大家一边绑好牵引绳，一边做好固定保护，在越野车的牵引下，将轿车往山崖上拉。

经过一个半小时的紧张救援，轿车的后轮终于“爬”上山坡，稳稳当当停在地面上。消防救援队员询问得知，事发前，驾驶员正开车经过一段上坡拐弯路段，由于车辆动力不足，车辆发生后滑，导致车辆后轮悬空。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 侯胜凯 文/图)