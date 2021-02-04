13项！洛阳入选全国十大考古新发现项目总数居河南首位

13日上午，2020年度全国十大考古新发现在北京揭晓，洛阳伊川徐阳墓地榜上有名。至此，洛阳入选全国十大考古新发现的项目总数达到13项，位居全省首位。

13日上午，2020年度全国十大考古新发现在北京揭晓，洛阳伊川徐阳墓地榜上有名。至此，洛阳入选全国十大考古新发现的项目总数达到13项，位居全省首位。

一年一度的全国十大考古新发现评选，是全国文物界最具影响力的评选活动。全国十大考古新发现自1990年启动，至今上榜项目已达310项。其中，河南入选总数达到49项，在全国遥遥领先。

洛阳市文物考古研究院院长赵晓军介绍，自1990年至今，我市先后有13个考古项目获此殊荣，充分展示了洛阳在人类起源、中华文明形成、王朝兴起、都邑规划、陵寝制度、隋唐大运河、丝绸之路、黄河文化及中华民族融合发展等方面的重要地位，也证明了河洛地区在中华文明的核心地位。

洛阳入选全国十大考古新发现项目名单

1990年：隋唐洛阳城应天门东阙遗址

1992年：北宋衙署庭园遗址

1996年：妯娌新石器时代聚落遗址

1997年：偃师商城小城

1998年：小浪底水库东汉漕运建筑基址

2004年：偃师二里头遗址宫殿区

2007年：偃师东汉帝陵与洛阳邙山陵墓群

2012年：栾川孙家洞旧石器遗址

2013年：新安汉函谷关遗址

2014年：隋代回洛仓遗址

2015年：汉魏洛阳城太极殿遗址

2017年：东汉帝陵考古调查与发掘

2020年：伊川徐阳墓地

(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳)