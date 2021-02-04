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快讯！洛阳伊川徐阳墓地入选“2020年度全国十大考古新发现”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.13 11:27

徐阳墓地发掘现场 资料图

　　刚刚，洛报融媒记者从文物考古部门获悉，“2020年度全国十大考古新发现”揭晓，洛阳伊川徐阳墓地上榜。

　　“2020年度全国十大考古新发现”名单

　　(以时代早晚为序)

　　01 贵州贵安新区招果洞遗址

　　02 浙江宁波余姚井头山遗址

　　03 河南巩义双槐树遗址

　　04 河南淮阳时庄遗址

　　05 河南伊川徐阳墓地

　　06 西藏札达桑达隆果墓地

　　07 江苏徐州土山二号墓

　　08 陕西西安少陵原十六国大墓

　　09 青海都兰热水墓群2018血渭一号墓

　　10 吉林图们磨盘村山城遗址

徐阳墓地发现的随葬品

　　作为全国重点文物保护单位，徐阳墓地在文物考古界知名度颇高。它位于洛阳市伊川县鸣皋镇徐阳村一带，墓葬主要分布在以徐阳村为中心的顺阳河及其支流两岸台地上，总面积约20万平方米。墓地所在地地势平坦，丘陵环抱，西、北有陆浑西山和鹿蹄山，东、南为伊河西岸开阔谷地。

　　2013年夏，洛阳市文物考古研究院对徐阳墓地开展主动性考古发掘。通过勘探，考古工作者惊喜地发现了2600年前的陆浑戎墓葬群，这是中原地区首次发现的戎人遗存。2015年，徐阳墓地入选“河南省五大考古新发现”，2016年入围全国十大考古新发现终评，并荣获中国考古学会田野考古奖三等奖。

　　自2013年至今，洛阳市文物考古研究院对徐阳墓地开展了连续的考古发掘工作。截至目前，共清理墓葬150座，其中大中型墓葬12座。在大型墓葬中，出土了编钟、编磬、青铜及玉石质礼器，小型墓葬中普遍存在单耳陶罐随葬品等。

徐阳墓地发现的随葬品

　　2020年，考古工作人员在徐阳墓地新发现一座春秋时期西北戎人的王级大墓，随葬器物主要有饕餮夔纹铜编钟、编磬、玉璜、玉扳指等，且墓葬周围分布有陪葬车马坑。这一发现进一步印证了2600多年前陆浑戎迁徙、融合的历史，对探索中华文明形成过程中的民族融合与发展具有十分重要的价值。

　　2020年度重要考古成果众多，“2020年度全国十大考古新发现”终评会竞争激烈。今年参评的项目最大的特点就是遗迹多样，内涵丰富，涉及年代全，史前考古6项、夏商周考古4项、秦汉魏晋南北朝考古6项、唐宋元明考古4项；覆盖地域广，来自15个省、直辖市、自治区。12日至13日，来自全国十余个省、市、自治区的百余位考古学者、高校师生与媒体记者汇聚一堂，共同见证2020年度全国十大考古新发现的诞生。考古领队们在完成20分钟的项目陈述后，还要经过专家质询，就疑点进行解答。专家组评委们在整体评估后，现场投票，得票位列前十的项目胜出。(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳 通讯员 吴业恒 视频由考古部门提供)
[ 责任编辑：马佳佳]
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