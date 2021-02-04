三星堆考古发掘带火伊川仿古青铜器

近日，在伊川县常峪堡村一家仿古青铜工艺品作坊，工人们正用刻刀、微型焊枪精心赶制三星堆系列仿古青铜器蜡件模具。

展示仿制青铜面具

近日，在伊川县常峪堡村一家仿古青铜工艺品作坊，工人们正用刻刀、微型焊枪精心赶制三星堆系列仿古青铜器蜡件模具。

记者在现场看到，地上摆满各种类型的仿古青铜器，高大的三星堆神树、贴金人面像、纵目面具、巨型立人等，一旁货架上放置着鼎、尊、鸟、兽等青铜器物。制模、制壳、熔模、浇铸、成型……工人们分工明确、各司其职，一派繁忙景象。

“最近订单猛增，最多一天卖了1000多件。”该作坊负责人徐明介绍，受最近频频登上热搜的三星堆考古发掘影响，目前当地各家作坊的订单已排到今年9月。

省级非遗青铜器制作技艺的传承人方长站说，伊川葛寨、白元等地的仿古青铜器制作历史悠久，20世纪八九十年代后，三星堆遗址迎来大规模连续发掘期，深埋地下数千年的青铜、玉石及黄金制品相继面世。当地村民瞅准商机开始仿制，三星堆系列仿古青铜器只是众多精美仿古青铜器中的一个系列。

伊川县葛寨镇烟涧村是中国青铜器制作、复制、创意的非物质文化遗产保护地，烟涧村有“中国青铜器文化的活化石”之称。近年来，伊川县仿古青铜产业迅猛发展。据不完全统计，以烟涧村为中心，周边集聚了相关基地企业、创客及商户500多家，从业人员超过3200人，年产值近2亿元。

目前，洛阳烟云涧青铜小镇项目正在建设，未来，伊川葛寨镇将依托青铜小镇打造集“产、销、展、研、学、游”于一体的特色产业，有力助推乡村振兴。（记者 郭学锋 通讯员 李德伟 许红丽 文/图）