今年，洛阳市残联将持续办好三项民生实事

8日，2021年度全市残联系统工作会议召开，总结我市2020年残疾人工作和“十三五”残疾人事业取得的成绩，部署2021年残疾人重点工作。

8日，2021年度全市残联系统工作会议召开，总结我市2020年残疾人工作和“十三五”残疾人事业取得的成绩，部署2021年残疾人重点工作。 8日，2021年度全市残联系统工作会议召开，总结我市2020年残疾人工作和“十三五”残疾人事业取得的成绩，部署2021年残疾人重点工作。 会议指出，全市残联系统要贯彻落实我市《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，做好残疾人兜底救助、儿童康复救助、重度残疾人照护和康复服务等。继续开展农村残疾人扶贫基地创建工作，辐射带动低收入残疾人家庭就业增收，推动低收入家庭重度残疾人单独纳入低保政策，落实残疾人参加城乡居民基本养老保险、基本医疗保险缴费补贴制度，实现应保尽保。配合民政等部门对符合条件的重度残疾人提供社会化照护服务。落实“六稳”“六保”，不断提升残疾人康复、教育和职业技能水平。 今年，市残联还要为残疾人办好三项民生实事。稳定贫困重度失能残疾人托养中心入住率，年底前达到75%以上；对具有我市户籍或居住证且符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助。全年救助残疾儿童不少于1040人；实施残疾人家庭无障碍改造工程，确保2021年民生实事500户和900户市本级预算残疾人家庭无障碍改造项目顺利完成。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 杨润颖）