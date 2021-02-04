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洛阳市税务局10大类30项服务办好惠民实事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 20:42

　　“今天座谈会上，我们听到最多的词，就是简化、减少、优化和便民、惠民、利民，这些对企业来说真的太好了。”“我们是文化行业，有些税收优惠政策了解的不是太多。”……

　　“下一步我们将加大在公众号、网站、媒体的政策宣传力度，线下对于重点企业、特殊事项企业将进行一对一服务，对中小企业加大线下培训力度，让税收政策更好地落实到位。”

　　2日上午，在国家税务总局洛阳市税务局举办的“税收惠民办实事深化改革开新局”税企座谈会暨第30个税收宣传月启动仪式上，税务工作人员与来自我市20家企业的税务负责人面对面，现场提问，现场解答，现场听取纳税人代表的意见和建议。

　　按照国家税务总局统一部署，今年税收宣传月以“税收惠民办实事深化改革开新局”为主题。宣传月期间，我市税务系统将开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”、“周·税企e站”服务品牌宣传推介活动、税“润”乡村助力乡村振兴活动、“企业”形象代言人带你盘一盘“减税费”活动、税务直播间“送政策解难题”线上政策辅导活动等，加大各项税收政策宣传力度，不断提升纳税人税法遵从度和满意度。

　　其中，“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”将开展10大类30项活动，突出“我为纳税人缴费人办实事”的内容，着力解决纳税人缴费人办事的堵点、难点、痛点问题，办好惠民实事。

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[ 责任编辑：潘亮]
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