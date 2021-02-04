清明祭英烈 精神永传承

3月31日，洛阳铁路公安处龙门站派出所党员民警在清明节前夕，来到宜阳县烈士陵园开展党史学习教育活动，民警们祭奠革命先烈，缅怀先烈功勋，接受党史、党性教育和革命洗礼。
3月31日，洛阳铁路公安处龙门站派出所党员民警在清明节前夕，来到宜阳县烈士陵园开展党史学习教育活动，民警们祭奠革命先烈，缅怀先烈功勋，接受党史、党性教育和革命洗礼。
3月31日，洛阳铁路公安处龙门站派出所党员民警在清明节前夕，来到宜阳县烈士陵园开展党史学习教育活动，民警们祭奠革命先烈，缅怀先烈功勋，接受党史、党性教育和革命洗礼。
通过此次活动，民警们表示要进一步坚定理想信念，汲取奋进精神力量，不忘初心，立足本职岗位做贡献。
（洛报融媒记者 张光辉 通讯员 侯家薪 摄）
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