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洛阳通报电信网络诈骗案件高发县（市）区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-10 08:18

　　全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作集中约谈会日前召开，通报了今年1至10月全市打击治理防范电信网络诈骗犯罪工作落后的县(市)区和相关单位，并对其进行挂牌整治。

　　中心城区万人发案数较高的是：老城区、洛龙区、西工区；其他县(市)区万人发案数较高的是：吉利区、偃师市、栾川县。

　　发案总数处于全市前十名的乡(镇)、街道是：高新区瀛洲街道、新安县城关镇、涧西区工农街道、洛龙区古城街道、偃师市槐新街道、伊川县城关镇、瀍河区瀍河回族乡、涧西区珠江路街道、宜阳县城关镇、嵩县城关镇。

　　开办涉案银行账户问题突出的营业网点是：中国农业银行洛阳老城支行、中国工商银行洛阳徽安门支行、中信银行洛阳新区支行、中国建设银行洛阳中州西路支行、中国邮政储蓄银行栾川县长春路营业所。

　　开办涉案电话卡问题突出的营业网点是：中移铁通有限公司洛阳分公司、联通公司的涧西郑州路营业部、电信公司的洛宁翔阳专营店。

　　下一步，全市公安机关将不断加大打击力度，严打非法开办贩卖银行卡、电话卡“两卡”违法犯罪团伙，严惩“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。全市各金融机构、通信运营部门将按照“谁办卡谁负责”的原则，压实各分支机构属地责任，堵塞行业漏洞，完善账户风险防控系统，对排查出的风险卡立即实施“双止双停”措施，即对银行账户停止入账出账、对电话卡停止主叫被叫，并会同公安机关对风险卡进行核查，对涉及案件一查到底。我市邮政管理部门将加大对全市各物流寄递公司的行业监管力度，严格落实“开箱验视”制度，确保涉案“两卡”不从我市流出，斩断作案工具流通环节，对发现的涉案“两卡”，及时通报公安机关，对把关不严的物流寄递公司严肃问责。（记者 申利超 通讯员 席林燕南）
[ 责任编辑：崔利利]
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