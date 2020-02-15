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一男子接到诈骗电话 写字条“帮我（打）110”求助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:25

男子写的字条

　　近日，安乐派出所处理了一起警情：一男子接到诈骗电话并被骗子威胁，因为不敢挂断电话，他写字条向别人求助。

　　李先生在安乐镇滨河南路附近开了一家烟酒超市，3日20时50分左右，一名熟客边打电话边走进店里，神情慌张，用手比画着要笔和纸。李先生和爱人赶紧拿出一支笔和一个烟盒，对方用发抖的手写下“帮我(打)110”“被人威胁”。

　　“他写字的时候一直在通电话，还给电话里的人说没那么多钱。”李先生觉得事情严重，赶紧帮该男子拨打110。在等民警的几分钟里，该男子还是没有挂断电话，其间拿笔又在纸上写下“帮录音”三个字。李先生心领神会，迅速打开手机录音软件。

　　约5分钟后，安乐派出所巡防大队民警和巡防队员赶到。这时，该男子刚挂断电话，紧张地站在超市门口。民警询问得知，当晚，该男子接到一个陌生电话，对方发来一张“裸照”，说如果不转过去3000元就把“裸照”发给他的家人和朋友。“该男子说这张‘裸照’是假的，但是他第一次接到这种诈骗电话，并且对方威胁他不能挂电话，他被吓得慌了神。”巡防队员魏建生说，该男子当时离李先生的超市不远，于是进来求助。

　　“好在该男子没有给骗子转账，我们提醒他把对方电话拉黑，以后接到类似电话不要相信。”魏建生说。（记者 牛鹏远 通讯员 方楚 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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