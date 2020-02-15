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以古都智慧推动城市可持续发展——连线联合国教科文组织驻华代表欧敏行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:34

　　在论坛上，联合国教科文组织驻华代表欧敏行以视频连线方式发表主旨演讲，代表联合国教科文组织对论坛举办表示祝贺，感谢活动主办方为推动文化对话与共同繁荣贡献智慧、提供平台。

　　欧敏行说，城市一直是人类发展的强大引擎。在世界文化遗产中，包括洛阳在内的古都占据了特殊位置。这些古都因人的愿景而建，由人的创造力塑造，是贸易路线上的十字路口，是社会秩序的表达，也是具有安全防御功能的综合枢纽。同时，古都也奠定了现代城市居住区的丰富文化结构，影响着城市的现在和未来，塑造着城市文化身份，也为文创产业发展提供了关键资源。

　　正如联合国可持续发展目标第11条指出的那样，城市在各种观念、商业、文化、科学、生产力、社会发展进程中起着枢纽的作用。欧敏行说，文化是城市的灵魂，文化促进城市进步，有助于营造一种归属感和凝聚力，有助于建立更加包容、更具韧性、更可持续的城市。长期以来，创意和文化多样性一直是城市成功发展的关键动力。联合国教科文组织高度重视文化作为战略资产的关键作用，正在并将持续推动创意城市网络、学习型城市、智慧型城市建设及对城市历史景观的保护等，推动城市保持在最佳状态运行。

　　当前，全球疫情仍处于蔓延状态。在此背景下，我们更需要文化力量和古城智慧聚力复苏和繁荣。欧敏行说，本次论坛会集了来自不同国家和地区及国际组织等利益攸关方，围绕古都遗产保护和城市可持续发展等话题展开讨论，为构建人类命运共同体进行交流合作，本身就是对古城韧性和古城精神的最有力证明。希望论坛讨论的丰硕成果为新时代注入强大文化自信和发展动能。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：席倩倩]
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