洛阳籍著名演员、中国国家话剧院一级演员李梦男：“让世界更好地了解洛阳”

“我们一定要借助这个平台，让世界更好地了解洛阳。”近日，当记者联系上正在外地拍戏的洛阳籍著名演员、中国国家话剧院一级演员李梦男时，他对于即将在中秋节播出的央视中秋晚会非常期待，因为这次的晚会是在自己的家乡洛阳举办，他虽然人在外地，但这些年一直关注着家乡的消息。

“我们一定要借助这个平台，让世界更好地了解洛阳。”近日，当记者联系上正在外地拍戏的洛阳籍著名演员、中国国家话剧院一级演员李梦男时，他对于即将在中秋节播出的央视中秋晚会非常期待，因为这次的晚会是在自己的家乡洛阳举办，他虽然人在外地，但这些年一直关注着家乡的消息。

李梦男是洛阳老城人，毕业于中央戏剧学院，毕业后以优异的成绩被分配至中央实验话剧院(今中国国家话剧院)。他曾饰演过电视剧《常回家看看》中的四哥、《民兵葛二蛋》中的民兵队长赵希梅、《胭脂》中的大反派万志超等。他还曾经在2016年9月，获得美国第13届圣地亚哥世界儿童电影节的“最佳男主角”奖，在去年摘得美国第36届迈阿密国际电影节“魅力中国华语片主竞赛单元最佳男主角”奖。如今，李梦男正在内蒙古自治区呼和浩特市拍摄一部司法题材的电影《以法之名》，他在里面饰演男主角律师刘大可。

李梦男告诉记者，他前几年曾经因为拍戏回过洛阳，家乡给他最大的感受就是变化特别大，尤其是新区的建设。他为家乡日新月异的变化感到欣喜，更为自己是一名洛阳人而骄傲和自豪。

今年的央视中秋晚会在洛阳举办，李梦男认为这对于洛阳来说是一个很难得的机遇。他说，一定要把握好这个新的平台，让洛阳的形象宣传再上一个新台阶。

李梦男也想对家乡提一些建议。他认为，洛阳作为一座文化底蕴极其深厚的城市，保护与发展相辅相成，也使洛阳面临新的机遇和挑战，他希望家乡能在快速发展的今天，继续保留老洛阳的原汁原味，留住乡愁。（记者 李砺瑾）