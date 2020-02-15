洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

生死时刻——中建五局河南公司洛宁市政道路EPC项目员工成功救援落水老人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳社会  来源： 洛阳网 2020-09-01 09:24

　　“救命，救命呀......”

　　8月28日下午6点，在洛宁县长虹路运管所附近，中建五局河南公司洛宁市政道路EPC项目员工杜道柱、马赛飞在对劳务工人进行安全交底时，忽然听到了求救声，只见洛北渠河道上人头攒动，顺着河道望去，发现有位老人正在水里挣扎，转眼间已被河水冲出一段距离。老人的意识已经不太清醒，眼看就要沉没水中。

　　杜道柱一边报警一边骑上电动车沿河道追赶，终于在石桥口截住落水者，但苦于个人水性不好，又没有救援工具，无法将老人拖出水面。时间一分一秒的过去，杜道柱和马赛飞感到非常焦急，因为石桥口下游100米处有倒虹吸口，如果不能及时拦住老人，后果不堪设想。

　　眼看老人将被水流卷出桥口，杜道柱等当机立断，就地取材，使用防尘网、土工布等材料充当救援绳索，马赛飞迅速招呼其他几位中建五局员工及劳务工人一起行动，成功将老人“吊”出水面，不再下沉，等待警方救援。期间，杜道柱和同事还不断对老人喊话，安抚老人情绪，帮助老人保持清醒。警察到来后，警民合力将落水者救援上岸，并迅速送医救治。周围群众看到危机化解后，纷纷鼓掌向救人者致意。

　　杜道柱和同事在婉拒落水老人家属感谢意愿后，转身向着施工区域走去。

　　事后，有同事问杜道柱当时救人的时候在想些什么。这个面色黝黑、高高瘦瘦的小伙子憨厚地笑笑，“当时只想着将老人家救上来，这么大岁数了在水里多呆一秒就多一分危险。再说了，我们中建五局作为建筑央企，不仅承担着建设城市的责任，也肩负着贡献社会的担当。”

　　据了解，落水老人经过医护人员的救治，目前身体已无大碍。(魏晓林)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚会见航空工业集团董事长谭瑞松
  • 洛河市区段：生态美景入画来
  • 洛阳391个重大项目集中开工 总投资9...
  • 洛阳将加快建设国家物流枢纽 让国际物...
  • 洛阳已建成18个北斗卫星导航定位基准站
  • 洛阳市中小学今天正式开学
  • 洛城蓝天白云美如画
  • 汝阳十八盘乡登山村：梯田盛开致富花 ...
  • 总投资33.4亿元！汝阳县13个重大项目...
  • “洛快办”APP“电子社保卡”上线 申...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月28日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛河市区段：生态美景...
    河南科技大学首批在读...
    “我是小学生啦”！今...
    汝阳十八盘乡登山村：...
    精彩热帖

    蓝天白云映芦花

    鼓楼光影

    黄河丹峡风景区

    莲花公园游
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605