生死时刻——中建五局河南公司洛宁市政道路EPC项目员工成功救援落水老人

“救命，救命呀......”8月28日下午6点，在洛宁县长虹路运管所附近，中建五局河南公司洛宁市政道路EPC项目员工杜道柱、马赛飞在对劳务工人进行安全交底时，忽然听到了求救声，只见洛北渠河道上人头攒动，顺着河道望去，发现有位老人正在水里挣扎，转眼间已被河水冲出一段距离。

“救命，救命呀......”

8月28日下午6点，在洛宁县长虹路运管所附近，中建五局河南公司洛宁市政道路EPC项目员工杜道柱、马赛飞在对劳务工人进行安全交底时，忽然听到了求救声，只见洛北渠河道上人头攒动，顺着河道望去，发现有位老人正在水里挣扎，转眼间已被河水冲出一段距离。老人的意识已经不太清醒，眼看就要沉没水中。

杜道柱一边报警一边骑上电动车沿河道追赶，终于在石桥口截住落水者，但苦于个人水性不好，又没有救援工具，无法将老人拖出水面。时间一分一秒的过去，杜道柱和马赛飞感到非常焦急，因为石桥口下游100米处有倒虹吸口，如果不能及时拦住老人，后果不堪设想。

眼看老人将被水流卷出桥口，杜道柱等当机立断，就地取材，使用防尘网、土工布等材料充当救援绳索，马赛飞迅速招呼其他几位中建五局员工及劳务工人一起行动，成功将老人“吊”出水面，不再下沉，等待警方救援。期间，杜道柱和同事还不断对老人喊话，安抚老人情绪，帮助老人保持清醒。警察到来后，警民合力将落水者救援上岸，并迅速送医救治。周围群众看到危机化解后，纷纷鼓掌向救人者致意。

杜道柱和同事在婉拒落水老人家属感谢意愿后，转身向着施工区域走去。

事后，有同事问杜道柱当时救人的时候在想些什么。这个面色黝黑、高高瘦瘦的小伙子憨厚地笑笑，“当时只想着将老人家救上来，这么大岁数了在水里多呆一秒就多一分危险。再说了，我们中建五局作为建筑央企，不仅承担着建设城市的责任，也肩负着贡献社会的担当。”

据了解，落水老人经过医护人员的救治，目前身体已无大碍。(魏晓林)②