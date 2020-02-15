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唐三彩是哪三彩？本周五晚，来洛阳博物馆找答案吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-20 16:44

　　新学期马上就要到了！近日，洛阳博物馆制作了一组表情包，祝愿大学生、小学生都元气满满开始新的学习生活。一起来看看吧——

　　可爱不？这些文物都是洛阳博物馆唐三彩馆内的精品，是洛阳博物馆最富有代表性和影响力的馆藏类别之一。

　　洛阳是唐三彩的故乡。20世纪初，修建陇海铁路时，一批唐三彩文物在邙山脚下被发现，因其身上有三种常见的基本颜色——黄绿白，而被称作唐三彩。不过，唐三彩的颜色可不只有这三种，在中国传统文化里，“三”又代表“多”的意思，所以，唐三彩的名字也包含颜色丰富之意。

　　仕女俑体态丰盈，文臣俑峨冠博带，武士俑威风赫赫，骏马俑矫健昂扬……千姿百态的唐三彩以其出神入化的造型、精美细致的雕塑技巧赢得了世人的青睐。这一举世卓绝的艺术品难掩其光，从洛阳走向世界，影响了多个国家的制陶史。

　　唐三彩色泽艳丽、造型生动，歌舞艺人、文臣武将、牛马骆驼、家具日用品等各种式样应有尽有，将盛唐时的风貌生动地展示了出来。您是否好奇唐三彩上的颜色是怎么烧制的？想不想知道它们的墓主人都曾是什么样的身份？

　　本周五晚，洛阳博物馆邀请了洛阳市文物考古研究院副研究员、考古专家程永建给大家送上一场有关唐三彩的精彩讲座——

　　●时间：8月21日19：00开始

　　●地点：洛阳博物馆展厅

　　●直播平台：洛阳博物馆官方微博

　　如果您感兴趣，现在就可以通过“洛阳博物馆”微信公众号预约，入场时请佩戴口罩，并配合工作人员做好洛康码、预约码核验等。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 胡寅 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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