洛阳市民之家全面有序开放首日：现场秩序井然

“阿姨，您先打开‘洛康码’让我扫一下，然后再测测体温，我们同事会给您消毒。”今天是洛阳市民之家全面有序开放首日。当天上午，洛报融媒记者在洛阳市民之家正门前的广场看到，广场上设置了多处通道，一部分工作人员负责维持现场秩序并解答群众问题；一部分工作人员在入口处查验“洛康码”；大厅前的台阶上有手持酒精的工作人员专门负责给大家消毒。尽管来办事的群众不少，但大家都按照要求佩戴口罩、彼此间隔、排队经过通道后进入大厅，现场秩序井然。

“阿姨，您先打开‘洛康码’让我扫一下，然后再测测体温，我们同事会给您消毒。”今天是洛阳市民之家全面有序开放首日。当天上午，洛报融媒记者在洛阳市民之家正门前的广场看到，广场上设置了多处通道，一部分工作人员负责维持现场秩序并解答群众问题；一部分工作人员在入口处查验“洛康码”；大厅前的台阶上有手持酒精的工作人员专门负责给大家消毒。尽管来办事的群众不少，但大家都按照要求佩戴口罩、彼此间隔、排队经过通道后进入大厅，现场秩序井然。

“目前，所有窗口都已有序恢复。”洛阳市民之家相关负责人介绍，2月3日市民之家实行紧急事项预约办以来，至3月21日累计接待预约办事13999人，办件量13200件；24小时自助服务厅累计接待590人，办件量571件；投入防疫人员100人。3月23日，咨询事项3316，受理事项4795，进入市民之家11000余人次。

记者走访多个部门的政务服务窗口，了解到疫情防控开始至今的业务办理情况。

洛阳市城管局行政审批科相关负责人介绍，从2月3日至目前，他们共接受企业和群众电话咨询1235件次，预约办证180人次，为企业群众办理证件1142件次。其中建筑垃圾清运许可项目25个，办理车辆准运证1083台次，工程建设涉及城市绿地、树木审批项目34个。

洛阳市住建局审批服务科相关负责人介绍，他们的窗口2月2日开始接受预约办理业务，截至目前共接听群众咨询电话1500多个；解答群众疑问，帮助解决业务办理过程中遇到的各种问题300余个。洛阳市市场监管局行政审批科的数据显示，从2月2日至今共网上审核办理审批事项1003件、预约办理267件、邮寄16件。

洛阳市交通运输局政务服务窗口相关负责人介绍，截至3月23日，为群众和企业办理服务、许可等事项共计2896件，网上办理628件，答复群众咨询942人次，上门服务21次。

另外，洛阳市民之家已开设“企业复工复产绿色通道”：企业办理行政审批服务事项无须预约，可直接排队进入大厅办理；涉企行政审批服务事项窗口全面对企业开放；涉企审批事项专人导办、帮办；配合市场监督管理部门研发企业开办“一网通”平台，推动当日办结；进一步压缩涉企不动产登记事项办理时限，推动当日办结。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 余传高 文/图)