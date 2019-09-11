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23日起 洛阳全面有序开放市民之家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-21 19:02

　　今日，洛报融媒记者获悉，洛阳市民之家自3月23日(星期一)起全面有序开放，恢复正常业务办理。

　　洛阳市民之家恢复正常业务办理后工作时间为：周一至周六，9:00—12:00、13:30—17:30。洛阳市民之家提倡继续“网上办”“自助办”，市民可通过“河南政务服务网”、“洛阳政务服务网”、“豫事办”APP和各进驻单位业务网站、APP、微信公众号等途径在网上办理相关业务；也可在洛阳市民之家“24小时自助服务厅”自助办理社保、公积金、不动产查询等相关业务。

　　按照洛阳市疫情防控和复工复产的有关要求，办理业务的市民进入市民之家须全程佩戴口罩；主动出示“洛康码”、身份证并接受体温检测；“洛康码”显示“黄码”“红码”或有发热、咳嗽等不适症状者，不得进入洛阳市民之家；一楼及地下停车场所有步行出入口仍将全部封闭，电梯暂不停靠地下停车场；地下停车场安排有引导人员，引导市民步行至东侧广场，从二楼主出入口进入大厅；办事市民服从现场工作人员安排，与其他人保持1.5米的距离；尽量减少在大厅停留时间，即办即走；离开时，请将废弃纸巾和口罩随手带走，各楼层和东侧出口设有专用回收垃圾桶。

　　如有疑问，请拨打洛阳市民之家24小时值班电话0379—65555666。

　　（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 余传高 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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