23日起，洛阳市民之家将全面有序开放

按照洛阳市疫情防控和复工复产的有关要求，在扎实做好疫情防控各项工作的同时，为向企业和群众提供更加优质的政务服务，现将有关事宜通告如下。

洛阳市政务服务中心

关于全面有序开放市民之家的通告

按照洛阳市疫情防控和复工复产的有关要求，在扎实做好疫情防控各项工作的同时，为向企业和群众提供更加优质的政务服务，现将有关事宜通告如下：

一、市民之家自3月23日(星期一)起全面有序开放，恢复正常业务办理。工作时间：周一至周六，上午9:00—12:00、下午13:30—17:30。

二、进入市民之家，请佩戴口罩、主动出示“洛康码”、身份证，并接受体温检测。对“洛康码”显示“黄码”“红码”或有发热、咳嗽等不适症状者，不得进入市民之家。

三、继续提倡“网上办”“自助办”。群众可以通过“河南政务服务网”(http://www.hnzwfw.gov.cn)、“洛阳政务服务网”(http://luoyangzw.gov.cn)、“豫事办”APP和各进驻单位业务网站、APP、微信公众号等途径网上办理相关业务。群众也可在市民之家“24小时自助服务厅”自助办理社保、公积金、不动产查询等相关业务。

四、市民之家一楼及地下停车场所有步行出入口仍将全部封闭，电梯暂不停靠地下停车场；地下停车场安排有引导人员，请按照引导步行至市民之家东侧广场，从二楼主出入口进入大厅。

五、为保障疫情防控期间市民之家办事秩序，请办事群众服从现场工作人员安排，保持人与人之间1.5米的距离，尽量减少在大厅停留时间，即办即走。离开市民之家时，请将废弃纸巾和口罩随手带走，各楼层和市民之家东侧出口设有专用回收垃圾桶，不得随手丢弃。

六、市民之家将全力做好大厅公共区域和自助服务设备的消毒、清洁、通风等工作，严格落实各项防控措施。

如有疑问，请拨打市政务服务中心(市民之家)24小时值班电话0379—65555666。

感谢社会各界的理解、信任和支持！

2020年3月20日