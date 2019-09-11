定鼎路提升改造工程施工 部分公交临时调线

今日，洛报融媒记者从市公交集团获悉，定鼎路提升改造工程今日(3月19日)21时至3月24日6时进行围挡施工，围挡区间为定鼎路的中州路口(不含)至定鼎路陇海铁路桥北头段。

今日，洛报融媒记者从市公交集团获悉，定鼎路提升改造工程今日(3月19日)21时至3月24日6时进行围挡施工，围挡区间为定鼎路的中州路口(不含)至定鼎路陇海铁路桥北头段。部分途经公交线路调整如下：

22路：去程从中州东路机车大道口发车，沿现运营线路至九龙鼎后，改走中州中路、王城广场、唐宫西路恢复原线；回程从芳华路华山路口发车，与去程运营线路一致。

30路：去程从南苑路南昌路口发车，沿现运营线路至唐宫路金谷园路口后，改走王城广场、中州中路、环城西路恢复原线；回程从平等街北口发车，与去程运营线路一致。

34路：去程从中州东路机车厂东路口发车，沿原线至唐宫东路环城西路口后，改走环城西路、道南路、金谷园路、王城广场、人民西路恢复原线；回程从开元大道龙祥街口发车，沿现运营线路至王城广场后，改走金谷园路、道南路、环城北路恢复原线。

55路：去程从春晴路解放路口发车，沿现运营线路至唐宫中路金谷园路口后，改走王城广场、人民西路、体育场路、九都路恢复原线；回程从关林庙公交枢纽站发车，沿现运营线路至定鼎立交桥后，改走九都路、体育场路、凯旋路、八一路、唐宫路、金谷园路到洛阳站。

76路：去程从东花坛西发车，沿现运营线路至环城西路唐宫路口后，改走环城西路、金业路、九都路、定鼎立交桥恢复原线；回程从龙门高铁站发车，与去程运营线路一致。（洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 王斐 赵承）