中国工业遗产保护名录公布 陇海铁路上榜

昨日，记者从中国城市规划学会官方微信平台“中国城市规划”获悉，中国工业遗产保护名录(第二批)正式发布，经过洛阳的陇秦豫海铁路(陇海铁路)上榜。

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昨日，记者从中国城市规划学会官方微信平台“中国城市规划”获悉，中国工业遗产保护名录(第二批)正式发布，经过洛阳的陇秦豫海铁路(陇海铁路)上榜。

12日下午，由中国科协调宣部主办，中国科协创新战略研究院、中国城市规划学会共同承办的中国工业遗产保护名录(第二批)发布会在中国科技会堂举行。

中国工业遗产保护名录(第二批)名单共有100个，陇秦豫海铁路(陇海铁路)始建于1904年，入选理由是“贯穿中国东、中、西部，是贯穿华东、华中、西北地区最主要及最重要的铁路干线，也是从太平洋边的中国连云港至大西洋边的荷兰鹿特丹的新亚欧大陆桥的重要组成部分，历经48年建成全线通车……法、英、比利时三国工程师共同设计”，主要遗存包括杨连弟桥(8号桥)、纪念碑……陇海线郑州南北车站平面图(1933年)、郑洛铁路暂时行车时刻价目表(1907年)、债券；档案等。

在中国工业遗产保护名录(第二批)中，除了陇秦豫海铁路(陇海铁路)，我省还有京汉铁路、巩县兵工厂(巩义市孝义镇)、英美烟公司(许昌市)、卫辉华新纱厂上榜。

2018年1月，中国工业遗产保护名录(第一批)正式公布，中国一拖入选。名录发布方认为，和中国工业遗产保护名录(第一批)相比，第二批名录中收录的工业遗产同样具有突出的、典型的技术价值、历史价值和社会价值，代表了中国近现代工业技术、管理、组织等创新发展的脉络，见证了科学家、工程师、工人的辛勤汗水。(洛阳日报记者 余子愚)